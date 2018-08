El jugador estrella de La Zubia

Los videojuegos ganan cada año más adeptos. Ayer se celebró el Día Internacional de este tipo de ocio, considerado un arte por algunos, sobre todo por aquellos que pasan horas delante de una pantalla . Además de ser un negocio que mueve millones de euros en todo el mundo, algunas tramas de estos juegos electrónicos están a la altura de las más exitosas producciones fílmicas, incluso es común que desde hace tiempo los cines programen películas inspiradas en los argumentos de éstos.

Los videojuegos pueden ser una salida laboral muy lucrativa para aquellos que se quieren dedicar profesionalmente a ello. Pero para vivir de este tipo de ocio hay que dedicarle mucho es fuerzo e incluso, a veces, es necesario realizar concesiones como dejar apartados los estudios para dedicarse en cuerpo y alma a un trabajo que conlleva muchas horas de práctica detrás.

"Es un sueño ser campeón del mundo, aún estoy intentando asimilarlo"Álex AlguacilGamer profesional

En ese sentido, ese es el caso de Álex Alguacil, vecino de La Zubia, que recientemente se proclamó campeón mundial por equipos de Pro Evolution Soccer -PES-, un simulador de fútbol que compite contra otro clásico del género, Fifa, por el mercado de los videojuegos de este tipo.

La carrera de un gamer profesional suele empezar pronto, y la de Alguacil comenzó en 2013. Desde pequeño jugaba a videojuegos, pero no fue hasta los once años cuando consiguió convencer a sus padres para que le compraran una videoconsola. Desde entonces, no se ha bajado de los mandos y en todos lo años que lleva jugando consiguió proclamarse campeón de España, campeón de Europa, y recientemente subcampeón de mundo y campeón del mundo por equipos.

Para llegar a proclamarse campeón del mundo de Pro Evolution Soccer, Alguacil lleva muchas horas de juego a su espalda, además de varios viajes a diversas partes del mundo y una cantidad considerable de anécdotas. El premio que recibió por ser el mejor jugador del planeta fue de 36.000 euros, una cuantía que supera el sueldo medio en España, pero lo que no se ve es la cantidad de trabajo que conlleva.

Aún así, Alguacil tiene los pies en el suelo y tiene un objetivo y vivir como profesional sin necesidad de estar sujeto a los éxitos en campeonatos, su padre le recuerda en broma que lo pasará mal cuando se le acabe jugar a PES. El gamer de La Zubia de 21 años, por otro lado, tuvo que dejar aparcados los estudios de Finanzas y Contabilidad porque le resultaba incompatible para dedicarse por entero a su pasión.

Ganarse la vida como profesional de lo videojuegos no es tan fácil como dedicarle unas pocas horas a darle a los botones del mando de una consola, de hecho para tener éxito en Pro Evolution Soccer hay que saber bastante de fútbol, ya que se trata de un juego donde la estrategia y el conocimiento de las características particulares de cada uno de los futbolistas es clave para ganar partidos.

"Ser buen estratega y conocer los resortes del fútbol es clave para ser un buen jugador", destaca Alguacil, que además señaló que ve partidos de balompié de todas las ligas posibles, de la Premier, del Calcio -liga italiana- y otras.

A pesar de todo los éxitos que ha cosechado en su corta carrera como profesional, Alguacil se considera un afortunado porque se puede dedicar a lo que le gusta, que está relacionado con el fútbol, el deporte que adora y ha podido disfrutar de asistir a eventos a los que un chico normal de La Zubia no puede ir.

Una de las anécdotas que más recuerda Alguacil en su periplo mundial como jugador profesional de PES es cuando grabó un anuncio publicitario con Aubameyang a finales de 2016, en ese momento jugador del Borussia de Dortmund de Alemania y actualmente en el Arsenal inglés. Por lo visto, casi al final del partido que jugaron de Pro Evolution Soccer, que estaban grabando las cámaras, el futbolista, que no se dedica como profesional al PES le iba ganando por un tanto, y estuvo a punto de hacer el ridículo delante de Konami -compañía creadora del videojuego- y tuvo que sacar sus artimañas para darle la vuelta al partido.

De la Zubia al estrellato mundial de PES, el sueño que cualquier joven querría para sí lo ha conseguido Álex Alguacil. Eso sí, renunciando a muchas cosas y dedicándole mucho esfuerzo.