Karla Sofía Gascón, vetada en los Premios Goya de Granada

Granada/La polémica que arrastra Karla Sofía Gascón, protagonista de la película nominada a los Oscar, 'Emilia Pérez', salpica a los Premios Goya. Este pasado martes, el programa de Telecinco, TardeAR, reveló que la productora de la película no había invitado a la actriz a la gala más importante del cine español, que se celebrará el próximo 8 de febrero en Granada.

El largometraje 'Emilia Pérez' sí que estará presente en la gala de los Goya, pues la película dirigida por el francés Jacques Audiard opta al galardón a la mejor película europea.

Tras haber sido apartada de la campaña de Emilia Pérez por los Oscar, donde está nominada al premio a la mejor actriz, y, según las últimas informaciones, no haber sido invitada a los Premios Goya, Gascón ha emitido un nuevo comunicado en sus redes sociales.

La actriz, que desde que salieran a la luz antiguos tuits suyos de contenido racista y ofensivo ha recibido una oleada de críticas, denunciaba que se le quiere "aplicar el 'cancel culture'". "Durante años, me entregué en cuerpo y alma a La Familia Emilia Pérez. Como siempre lo hago con todo lo que amo y en lo que creo", comienza el texto compartido por la actriz española a través de su cuenta de Instagram.

"Hoy, más que nunca, quiero agradecer a quienes han reconocido mi trabajo, a los festivales que han celebrado nuestra película, y a cada persona que ha sido parte de este viaje. A mi equipo, mis compañeras, al extraordinario Jacques Audiard, nuestra productora, el increíble crew, la prensa y, sobre todo, a quienes han apoyado y comprendido mi proceso", añadía.

Karla Sofía Gascón en un fotograma del filme francés 'Emilia Pérez' / Festival José Ignacio International Film Festival (JIIFF) - EFE

"En estos últimos días, he pasado por una montaña rusa de emociones. He sido transparente porque no tengo nada que esconder. Durante el tiempo, me sentí perdida en mi transición, buscando aprobación en los ojos de los demás. Pero hoy, por fin sé quién soy. Solamente busco la libertad de existir sin miedo, de crear arte sin barreras y de seguir adelante con mi nueva vida", proseguía el comunicado, en el que la actriz denunciaba que se le quería "aplicar el 'cancel culture'", en español, cultura de la cancelación, un fenómeno social por el que un grupo o individuo es ampliamente criticado en redes sociales, repercutiendo en su imagen pública.

"Les pregunto a los expertos de Hollywood, a los periodistas que me conocen y que han seguido mi trayectoria, ¿cómo avanzar?", terminaba escribiendo Gascón, que en su publicación etiquetaba además a numerosos medios, tanto españoles como internacionales.

Apartada de todos los premios

El comunicado de la intérprete llega después de que este martes, The Hollywood Reporter informase de que Gascón no volaría a Los Ángeles para asistir a los eventos de promoción de Emilia Pérez programados durante la temporada de premios ni tampoco a galas en las que está nominada, como los Critics Choice Awards.

Tal y como apuntaba el medio estadounidense, existe cierta tensión entre Gascón y Netflix, la distribuidora de Emilia Pérez en Estados Unidos, Canadá y Reino Unido, ya que en los últimos días, la intérprete ha estado escribiendo regularmente en redes sociales y ofreciendo entrevistas sin consultar ni coordinarse con la plataforma, razón por la cual esta no tendría mucho interés en facilitar su asistencia a los encuentros restantes de la temporada de premios, brindándole las cortesías habituales como transporte y alojamiento.

Fotograma de la película Emilia Pérez, donde aparece la actriz Zoe Saldaña observando a Karla Sofía Gascón / PATHE - Europa Press

Con todo, la actriz ya ha sido eliminada de los correos electrónicos de índole promocional y anuncios, carteles, vallas publicitarias y demás materiales que promocionan la película de cara a los premios. Es de esperar que la campaña en la carrera para los Oscar de Emilia Pérez comience ahora a centrarse en otros miembros del reparto y no tanto en ella, como venía ocurriendo.

A pesar de la polémica, la cinta de Audiard sigue cosechando victorias. Zoe Saldaña se ha llevado el galardón a mejor actriz de reparto del Círculo de Críticos de Cine de Londres, donde hizo referencia de forma indirecta a la controversia que está rodeando a su compañera de reparto.

"No tenía nada preparado, chicos. No me esperaba esto, y menos ahora. Estoy muy agradecida", aseguró al recoger el reconocimiento.