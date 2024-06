'Eso no estaba en mi libro de Historia de Al Ándalus', el ensayo que desmonta leyendas y descubre verdades

La editorial Almuzara hace tiempo que inició una serie que se ha convertido en un hito entre los amantes de las aventuras y anécdotas del pasado que no estaban acostumbrados al ensayo histórico: Eso no estaba en mi libro de... El boca a boca ha hecho crecer una propuesta que cuenta con títulos como Eso no estaba en mi libro de Historia de España, escrito por Francisco García del Junco, que después escribirían Eso tampoco estaba en mi libro de Historia de España, y se ha diversificado a materias como Eso no estaba en mi libro de las Cruzadas, de la Segunda Guerra Mundial pero también del Ballet Clásico, los dinosarios, el Real Madrid e incluso los Rolling Stones o el Heavy Metal. Ahora llega un volumen que desmonta las leyendas de Al Ándalus y descubre verdades por las que se había pasado de puntillas.

¿Y qué es eso que no está en este nuevo libro de Historia de Al Ándalus? Están los temas que se abordan en esta obra pero no de la manera en que se abordan aquí. Los ocho siglos de presencia andalusí "se han visto o se han tendido a ver" por algunos historiadores como "una interrupción" en la historia, por lo que es importante intentar que el periodo andalusí "no nos resulte como algo ajeno", objetivo que se propone el escritor Daniel Valdivieso (Córdoba, 1983) en Eso no estaba en mi libro de Historia de Al Ándalus. Cuando se habla de los musulmanes se habla de invasión y, sin embargo, con respecto a Roma se habla de conquista, señala Valdivieso, quien explica que la obra recoge acontecimientos relevantes, hechos singulares y anécdotas curiosas que han pasado "de puntillas" por los libros de historia, o se han quedado en el tintero a pesar de su enorme trascendencia.

Así, saber cuánto tienen de cierto las leyendas que sobre Al Ándalus han trascendido hasta el presente, de qué forma habrían convivido musulmanes, cristianos y judíos en aquella época, quién fue el califa que regresó hasta dos veces de entre los muertos, cómo vivieron los andalusíes la llegada de almorávides y almohades, o qué sabemos realmente de los grandes personajes como Ziryab, Almanzor, Wallada o al-Mutamid, son algunas de las cuestiones recogidas en este libro. Y todo ello escrito con "un lenguaje ameno" porque el objetivo es tratar de romper esa barrera que existe entre la alta divulgación, los investigadores y el "gran público".

Eso no estaba en mi libro de Historia de Al Ándalus está organizado en capítulos y estos a su vez en temas que permiten contar diferentes historias "que en realidad son historias que vienen así de la fuente". Ese lenguaje ameno de las fuentes hace posible que el libro sea entretenido en su lectura y se pueda retomar con facilidad porque "como cuando a uno le cuentan un cotilleo" y todo es, sin lugar a dudas, "mérito de los andalusíes y de sus escritos".

Período fascinante

Al-Ándalus es un periodo de la historia que "fascina como pocos", y del que el autor del libro revela, desde sus inicios hasta su caída en 1492, "sorprendentes" detalles sobre la sociedad andalusí, como el papel que tuvieron los cristianos y judíos en aquella sociedad, o curiosos y prosaicos comportamientos sobre el consumo de alcohol o la práctica del sexo. Asegura Daniel Valdivieso que rescata historias que cuentan los propios cronistas de la época y, por ello, le resulta "paradójico" ver cómo los lectores conectan con esos episodios y la manera en que se cuentan porque el investigador lo que hace es transmitirlas "tal como, en muchos casos, nos las legaron".

El investigador considera Al Ándalus, como muchos investigadores de ahora, "como una cultura propia arabizada pero que no era toda musulmana. Y tenía un gran componente originario bereber pero no por ello amazigh. Es una cultura que bebe de la oriental pero que tenía una identidad propia y diferenciada de la suma de sus partes".

Por eso el autor cree que no se debe "hablar de tres culturas sino de una: la andalusí". "En el siglo X, en plena época califal, cristianos y judíos, a pesar de no profesar el islam, estaban arabizados igual que los musulmanes. Su forma de vestir, la gastronomía, las costumbres, absolutamente todo. Se puede hablar de las tres religiones mayoritarias, pero no de tres culturas".

Sobre el autor

Dedicado a la investigación y divulgación de Al-Ándalus, el autor reconoce que escribir es su excusa para poder investigar y con Eso no estaba en mi libro de Historia de Al Ándalus partía de una base, de un trabajo hecho, al que le ha tenido que dar forma. Lo más complicado a la hora de escribir este libro ha sido "seleccionar entre todo el material que tenía" para estructurar la obra, lo que le ha llevado a tener que dejar "mucho material" fuera que ya planea utilizar en un proyecto futuro.

Licenciado en Psicología, Daniel Valdivieso es investigador de fuentes escritas andalusíes y dedica gran parte de su labor a difundir la historia de Al Ándalus. El impacto que le provocó la lectura de El collar de la paloma, una de las obras cumbre de la literatura andalusí, lo que le empujó a internarse en el intrincado universo de los manuscritos para desbrozar los misterios de uno de los periodos más deslumbrantes de la historia de España. Miembro del equipo de Sexto Mario Patrimonio y Educación, una empresa especializada del sector de la divulgación histórica, y que, entre otras actividades, organiza talleres y visitas a los principales monumentos de la ciudad. Nacida hace más de una década, ha estado detrás de visitas guiadas a Medina Azahara o a la Casa Árabe, de la coordinación del festival Kalendas o de la dinamización del Centro de Interpretación del Mundo Funerario de Córdoba. También es colaborador habitual de Casa Árabe y del Conjunto Arqueológico Madinat al-Zahra y autor de varios libros considerados referencia en la materia: el ensayo La Córdoba de Ibn Hazm (Utopía Libros, 2016) y la novela Abd al-Rahman al-Dahil, El príncipe Emigrado (Utopía Libros, 2020), además de la edición revisada de la crónica anónima del siglo XI, Ajbar Machmûa (Almuzara, 2023), en su traducción de Emilio Lafuente.

Jugar con los géneros

El hecho de que sean géneros distintos pone de manifiesto su afición a "jugar un poco con los géneros, pero siempre partiendo de la base de la investigación y de no poner nada sobre el papel que no esté contrastado, y que esté bien trabajado". En su opinión, los escritos sobre Al-Ándalus son "una fuente tan inagotable", de información, de anécdotas, de la vida cotidiana que "lo verdaderamente complicado y difícil es darle cabida a todo".

Época compleja

Además de un período fecundo en cuanto a fuentes, la época andalusí es "bastante compleja" porque, aunque tiende a ser catalogada como un lapso "muy homogéneo", lo cierto es que hay etapas muy diferenciadas. Esto provoca que los propios investigadores se especialicen en momentos concretos dentro de Al-Ándalus tales como el período Omeya, la Granada nazarí, los almorávides o los almohades, entre otros.