La música movilizará a más de 75.000 personas el fin de semana en la ciudad

Granada ha sido definida en numerosas ocasiones como la ciudad de la música. Razón no falta. A partir del viernes, la capital nazarí se podrá llamar la ciudad de los 1.000 conciertos. La música mobilizará el fin de semana a más de 75.000 personas aproximadamente. El Festival Granada Sound, que el año pasado reunió a más de 50.000 asistentes en su recinto situado en el Paseo del Cortijo del Monje, concentrará a una buena parte de los melómanos de viernes a sábado.

Su sexta edición tendrá como cabezas de cartel a las bandas internacionales Mando Diao y Crystal Fighters. Al grupo sueco y el conjunto inglés se sumarán Dorian, La Casa Azul, Sidecars, Carlos Sadness, Niños Mutantes, Full, Neuman y Sexy Zebras. La cita musical se abrirá a nuevos estilos de la mano de Juanito Makandé, El Kanka, Rayden, Tu Otra Bonita y Nancys Rubias. Estarán también Viva Suecia, Sexy Zebras y a Rufus T., Ángel Stanich, Elefantes, Corizonas, Rusos Blancos, All La Glory, The Grooves, Nixon, Colectivo Da Silva, The Vibrowaves, L'Emperador, Durga y Embusteros.

El pistoletazo de salida del festival coincidirá con el primer recital -de los dos que se harán- de la OCG y Los Planetas en el auditorio Manuel de Falla. El grupo granadino y la orquesta celebrarán el 20 aniversario de Una semana en el motor de un autobús con dos conciertos sinfónicos el 22 y el 23 de septiembre,cuyas entradas llevan agotadas bastante meses.

La adaptación de este disco, que reunirá en el Manuel de Falla a Jota, Floren y Eric, junto a medio centenar de instrumentistas de la OCG y su coro, ha sido realizada por Los Planetas y la orquesta granadina, junto a los compositores y arreglistas Alonso Díaz Carmona, David Monteñés y Germán Tejerizo, colaboradores habituales de la banda. Los conciertos además estarán dirigidos por Díaz Carmona, el cantante y fundador de Napoleón Solo, en su estreno como maestro de orquesta.

Ese mismo día, Sergio Dalma aterrizará en el Palacio de Congresos para presentar Vía Dalma III, su último álbum. El disco es, en palabras del cantante sabadellense, "un regreso al universo italiano" con una nueva colección de canciones heterogéneas. Los 12 temas elegidos son obra de artistas tan dispares como Lucio Dalla, Domenico Modugno, Drupi, Toto Cutugno, Matia Bazar, Antonello Venditti, Ricchie Poveri, Gianni Bella, Pino Donaggio o Nicola di Bari. En la voz de Sergio Dalma se descubren nuevos matices capaces de reinventar canciones inmortales.

Unas 10.000 personas vibrarán el sábado con el concierto de Pablo Alborán en la Plaza de Toros, cuya gira recalará en la ciudad dos días seguidos -las entradas del sábado están todas vendidas y las del domingo están a punto de agotarse-. El cantante malagueño lleva cuatro meses recorriendo las principales ciudades de España con el tour Prometeo, donde interpreta las canciones de su cuarto trabajo.

Para Alborán, "este nuevo disco es una promesa de continuidad como muestra de fidelidad a mi público, a mí mismo, a mi intuición, y a las decisiones que libremente he tomado durante la creación del disco".