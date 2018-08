El nuevo refugio del jazz en Granada no es un bar, ni una sala de conciertos, pero en él se podrá aprender a tocar los standards de gigantes como Duke Ellington, Charlie Parker y Miles Davis. La Asociación Ool-Ya-Koo inaugurará el 18 de septiembre la primera escuela de jazz de la ciudad en su nueva sede, cedida por el Ayuntamiento, en el Callejón del Gallo. "La idea es que llegue a ser una escuela estable en una ciudad donde hay -y ha habido siempre- muchísima movida jazz", afirma el presidente de la asociación granadina de jazz, Guillermo Morente.

"Ha habido otros precedentes en la ciudad", recuerda Morente. Hace tres años, su asociación montó "un intento de escuela" en otro centro. "Estuvimos de enero a junio. Aquello tenía su público ciertamente, pero no cuajó", reconoce. A principios del 2000, la Scaem -Sociedad Cooperativa Andaluza de Enseñanzas Musicales- de Granada incluía en sus clases el jazz y el blues. Los cursos contaban con el apoyo del Taller de Jazz de Barcelona, uno de los centros más prestigiosos del país.

El coordinador de la Escuela de Jazz de Granada, Cote Calmet, ha sido el encargado de elaborar el plan de estudios, que ya puso en práctica en un estudio de Dublín. "Daba clases en un estudio de allí bajo el concepto de jazzlab. Me funcionó de maravilla", explica entusiasmado el batería peruano. El músico, que llegó a la ciudad hace tres meses, se puso en contacto con la Asociación Ool-Ya-Koo gracias a su amigo Gonzalo Navarro. "Él sabía que tenía un proyecto de escuela y les dijo", cuenta. Licenciado de Artes en Jazz Performance en el Newpark Music Centre, Calmet estuvo viviendo ocho años en Dublín donde se sacó un máster en Music Performance en el Conservatory Of Music And Drama.

El proyecto cuenta con un plantel de excepcionales profesionales donde se encuentra el propio Calmet; el pianista uruguayo Jose Luis Lopretti, que ha compartido escenario con Brad Mehldau, Rubén Rada y Chucho Valdés; el saxofonista y flautista gaditano Carlos Ligero -Al Supersonic & the Teenagers, Eskorzo Afrobeat-, cuya experiencia en big bands andaluzas, escuelas municipales y asociaciones le avala; el contrabajista gaditano Alejandro Tamayo, que ha colaborado con artistas de la talla de Javier Ruibal, Alejo Martínez y Manolo Perfumo; la flautista canaria Sara Brito, que ha llegado a tocar en la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria y cuyos maestros en el jazz han sido Ernesto Aurignac y Jorge Pardo; Cuca Vidal, profesora de voz y música desde hace más de 15 años; el trombonista ferrolano Valentín García Rodríguez, que ha llegado a trabajar en la Orquesta Nacional Joven de Portugal; el guitarrista onubense Gonzalo Navarro, formado en el Berklee College of Music; y el saxofonista y pianista Miguel De Gemma, que ha colaborado con Frank Williams, Richard Bailey y Winston Dellandr.

La Escuela de Jazz de Granada está principalmente centrada en proporcionar "una experiencia práctica y en orientar al alumno para desarrollarse en un contexto grupal". Las clases están dirigidas, cuentan, a "músicos profesionales y aficionados; entusiastas del género avanzados y principiantes; e instrumentistas de música clásica, que tienen un gran interés en aprender jazz". "Al estudiante le pedimos que venga con una base, que ya haya tocado anteriormente un instrumento", aclara Calmet, que adelanta que las clases estarán dirigida a "chicos de entre 10 y 17 años y adultos de 18 en adelante".

Los más mayores podrán inscribirse a cursos de combo de jazz de cinco tipos diferentes: standards de jazz, donde aprenderán los standars para poder tocar en una banda o jam session; vocal jazz, enfocado a la música más vocal; bebop y hardbop, donde se estudia el origen y la evolución del jazz moderno -desde Dizzy Gillespie hasta los Jazz Messengers de Art Blakey-; jazz brasileño, donde analizarán y tocarán temas de Joao Gilberto, Antonio Carlos Jobim y Hermeto Pascoal, entre otros; y latin jazz, donde se trabajará la música tradicional cubana influenciada por los mas grandes del jazz. Mientras que los más pequeños podrán divertirse en la Ool-Ya-Koo Big Band Junior y en cursos de standards de jazz y de vocal jazz.

Los clases de combo, especifica el coordinador de la futura escuela en el Albaicín, "tienen una duración de 10 semanas, incluyendo el concierto final". Los interesados pueden mirar horarios y precios en su web www.escueladejazzgranada.com. O bien, pueden asistir el 18 de septiembre a la fiesta de apertura en la sede -en el centro cultural El Gallo, en Callejón del Gallo- para informarse. Habrá una jornada de puertas abiertas con conciertos gratuitos y jam session.