La pintura granadina se vende on-line

Aunque dicen que las crisis económicas hacen más ricos a los superrricos parece que a la inmensa mayoría de la población no le hacen precisamente un favor. Con los bolsillos de las clases medias tocados, y más aún si son jóvenes, no parece fácil que los artistas que no venden calaveras con diamantes o suponen una inversión segura puedan comercializar sus piezas. Si Granada ya era antes una plaza difícil para los creadores emergentes y consolidados, más aún ahora. Pero, cuando casi todo se vende por plataformas de internet, ¿por qué no el arte?

Un sociólogo de ojo experto como el de Jesús Campos no sólo vio el problema sino que también activó una solución. Así nace el Proyecto DinA3, una plataforma especializada en la edición y venta on-line de obra gráfica de artistas granadinos o vinculados a la ciudad que tiene entre sus cometidos ofrecer a coleccionistas pequeños o noveles la oportunidad de adquirir arte seriado de calidad a un precio razonable. De esta forma, contribuye también a la promoción de la obra de artistas locales de forma que tengan una oportunidad para la difusión de su obra en contextos más amplios.

“Realicé un máster en museología y tengo muchos amigos del mundo del arte. Pensé que era un buen momento para poner en marcha un proyecto así con artistas más vinculados a la pintura y que exponen normalmente en galerías. Hay otros portales de venta en internet, pero casi todos vinculados a la ilustración y al diseño gráfico”, relata Campos.

Y ese buen momento está avalado por datos porque, en la gestación de esta iniciativa, “también han sido relevantes las últimas tendencias observadas en el mercado del arte, en el que aumenta la frecuencia de visitas a las plataformas de venta on-line, el número de obras compradas y el gasto medio de los coleccionistas”. Mientras que en 2019 solo el 7,5% de las transacciones se ejecutaron a través de internet, este porcentaje llegó al 15,8% en 2020.

El sociólogo y cibergalerista detalla que “la actividad de difusión de esta plataforma se centra en la producción de pequeñas colecciones de obra gráfica que se concretan en la edición del trabajo de varios artistas. En este caso, con una temática común: el paisaje como género pictórico porque todos lo han cultivado, aunque en algunos casos sea incluso a través del relato que lo acompaña”.

También señala que para la plataforma “selecciona artistas cuya obra resulta interesante desde un punto de vista estético, conceptual y adecuada a su propósito comisarial”: “En esta primera edición, contamos con obras de los artistas Ignacio Estudillo, Julia Santa Olalla, Francisco Carreño, Marta Beltrán, Jesús Zurita, Álvaro Albaladejo y Cristina Ramírez, todos ellos artistas que, por su trayectoria y prestigio, nos ayudan a superar la oferta del sector para el mismo nivel de precio, tamaño de las obras y número de ejemplares”.

La exposición con las obras de estos siete artistas podrá visitarse en la Galería Ruíz Linares (en la calle Estribo, a espaldas de la Madraza) desde este jueves 25 de noviembre al viernes 3 de diciembre, desde las 18:30 hasta las 20:30 horas. Además, todas las obras se pueden contemplar permanentemente en la tienda online de Proyecto DinA3: www.proyectodina3.com. “Siempre que podamos haremos también exposición porque a veces en internet no se aprecian bien las piezas, sobre todo los colores”, señala.

Las obras (grabado, serigrafía o risografía) sirve para impulsar tanto el trabajo de los artistas y el de los distintos talleres de esta técnicas repartidos por toda la comunidad autónoma. “Son seleccionados en función de criterios de calidad y técnicas utilizadas para la estampación de los ejemplares de cada una de las obras que forman parte de la serie”, explica Campos.

Y es que este proyecto nace también de la convicción del valor de la obra gráfica, de su originalidad. Pero, con la intención de asegurar el atractivo para los compradores, se han concebido tiradas de un número reducido de ejemplares por obra, con garantía de autenticidad, numeradas y firmadas por los autores y ajustando los precios para hacer más asequibles las obras.

Por eso, los valores de venta de cada obra de la serie oscila entre los 150 y los 350 euros y, con el objetivo de que las obras de arte editadas sigan conservando el sello de exclusividad que han de tener las mismas, las series tienen entre 50 y 60 ejemplares cada una dependiendo de la técnica de impresión utilizada.

Por último, y de ahí el nombre de la iniciativa, se trabaja siempre con el mismo tamaño de papel: 29,9 cm x 42 cm, lo cual ayuda a mantener cierta homogeneidad en los precios de las obra y supone una gran comodidad a efectos de logística. "Es un tamaño adecuado para diferenciarse del resto de obra de los autores, generalmente de un formato mayor", concluye Campos.