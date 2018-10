La mujer y el poder político llevan a Santiago Posteguillo al podio del Planeta

Hace apenas un año, Santiago Posteguillo fantaseaba con hacerse "invisible" y "publicar algún día una novela diferente" a las que había escrito hasta ahora, una obra en la que el género histórico, que tantas satisfacciones le ha reportado, estuviera maridado con otro. Quizás Yo, Julia es aquel anhelo materializado aunque, eso sí, el don de la invisibilidad quede como un horizonte muy lejano ya que el autor acaba de convertirse en el ganador del Premio Planeta.

Reconocido por sus trilogías sobre Trajano y Escipión, además de por su saga dedicada a la literatura también compuesta por tres obras -El séptimo círculo del infierno, La noche en la que Frankenstein leyó el Quijote y La sangre de los libros-, Posteguillo (Valencia, 1967) se alzó anoche con el galardón mejor dotado de las letras españolas (601.000 euros), mientras que la periodista y escritora Ayanta Barilli fue distinguida como finalista (150.250 euros) por Un mar violeta oscuro, durante el transcurso de una tradicional cena literaria en Barcelona.

La novela ganadora trata sobre Julia Domna, "la más poderosa emperatriz de Roma"Barilli cuenta la historia de "cuatro mujeres cuyos hombres no las supieron amar"

Posteguillo ha conquistado el Planeta con una obra que llevaba por título ficticio El ascenso y en la que, a través de cinco personajes "con gran hondura psicológica", como comentaba hace unos días el integrante del jurado Juan Eslava Galán, narra el ascenso de una mujer en un mundo de hombres inmersos en la lucha por el poder político y que piensan que el liderazgo sólo les pertenece a ellos; así la protagonista de esta historia, que finalmente se titula Yo, Julia, maniobrará hábilmente para conseguir sus objetivos.

"La novela trata sobre Julia Domna, la más poderosa emperatriz de Roma, madre de los césares y emperadores", explicó el autor. "Su historia es fascinante. En un mundo de hombres, ella les llevó a todos la delantera porque sólo una mujer puede crear una dinastía imperial, y ella y su marido Septimio Severo se aman y se desean, lo que les da una fuerza suplementaria frente sus enemigos", añadió el novelista.

Con el premio a Yo, Julia se confirmaban las insinuaciones que los miembros del jurado dejaron caer el domingo en la rueda de prensa previa al evento, en la que destacaron el gran número de obras copadas por "la voz femenina", incluso, precisaron, aunque el autor de la novela sea un hombre. Como así ha sido a la postre: un nuevo nombre para la historia de un premio que sólo han ganado escritoras en 17 ocasiones, la primera de ellas Ana María Matute en 1954.

A las escritoras, a las escritoras olvidadas, por cierto, y a los escritores malditos dedicó Posteguillo su anterior libro, El séptimo círculo del infierno, una obra con la que parece cerrar la saga en la que rinde honores a una de sus grandes pasiones, los libros. La otra, como ha demostrado en multitud de artículos, monográficos y libros de ficción, es la Antigua Roma. Porque este filólogo, lingüista y profesor de la Universidad Jaume I de Castellón, donde imparte clases de Literatura Inglesa, es uno de los grandes culpables de llevar al gran público la novela histórica. No en vano, más de un millón de lectores avalan su trilogía dedicada a Escipión el Africano.

El éxito de esos libros -agrupados como Las Legiones Malditas- se vio refrendado por su siguiente trilogía, que comenzó en 2010 con Los asesinos del emperador (seguida de Circo máximo y La legión perdida). En ella profundizaría en la historia del primer emperador de origen hispano, Trajano.

La sorpresa vino de la mano de Ayanta Barilli (Roma, 1969), hija del primer matrimonio de Fernando Sánchez Dragó con la italiana Caterina Barilli, que quedó finalista con la novela Un mar violeta oscuro. Aunque Barilli no era una autora novel, pues entre otras cosas había coescrito con su progenitor una novela autobiográfica titulada Pacto de sangre, en esta ocasión da el salto a la ficción con una saga femenina de lucha, superación y reconciliación. Un mar violeta oscuro es "la historia de cuatro mujeres que vivieron con hombres que no las supieron amar y padecieron la misma enfermedad, hasta que la más joven decide romper con eso y buscar la reconciliación", dijo la autora.

Si para algunas personas la dispersión de intereses puede ser un revés para lograr los frutos deseados, no ha sido el caso de Ayanta Barilli, una mujer polifacética que ha logrado destacar en los campos más diversos, incluida la danza, pues estudió en la compañía de Víctor Ullate. En su currículo hay series, películas, guiones y una larga carrera como periodista, directora de escena, actriz y escritora. Algunos hitos del celuloide nacional aparecen en su vida laboral, como su participación en Qué fue de Jorge Sanz, y antaño en las películas Volaverunt (ésta basada en una novela ganadora precisamente del Premio Planeta) o Amo tu cama rica. Su labor más conocida actualmente es el programa Es sexo en Esradio, donde aborda la sexualidad de forma directa y respetuosa, y donde incluso ha tratado con Sánchez Dragó la cuestión del sexo en la tercera edad.

Planeta prolonga de este modo su querencia por los tickets que combinan un nombre ya consagrado por el mercado y perteneciente a su imperio editorial para el primer premio y otro finalista (de sexo contrario) con un currículo literario menor pero bien posicionado en el ámbito de los medios de comunicación. Un maridaje que, en todo caso, garantizará el dinamismo de una gira de presentación que recorrerá todo el país en los próximos meses.

La política pasó a un segundo plano en una Barcelona donde las banderas españolas e independentistas siguen ocupando los balcones. En la mesa presidencial del galardón destacó la presencia de Manuel Valls, ex primer ministro francés y candidato de Ciudadanos a la alcaldía de Barcelona; la alcaldesa de la ciudad, Ada Colau; el ministro de Cultura, José Guirao; y el presidente del Grupo Planeta, José Crehueras, coparon también los flashes de la prensa en la entrega de premios más mediática del mundo literario español.