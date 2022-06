María Dolores Toro: "Creo que mi hermana y yo somos las únicas mujeres promotoras en España que se dedican a esto"

-Granada Latina comenzará el sábado 25 a las 16:00 horas en el Cortijo del Conde. Hace tiempo que no se celebra un evento de estas características en la ciudad ¿Qué se va a encontrar el público en el Festival?

-Esperamos uno ocho mil espectadores. Es un festival que tiene una duración de catorce horas, desde las 16:00 horas hasta las 6:00, vienen artistas tanto internacionales como nacionales y locales. Entre los artistas internacionales podemos destacar a Ñengo Flow, El Alfa y Jhay Cortez. Como artistas nacionales de relevancia tenemos a Juan Magán, Morad, RVFV, Omar Montes y Keen Levy. También actuarán dj locales de Andalucía.

-Su trabajo como promotora. ¿Qué labores involucra su oficio?

-Mi trabajo viene de una empresa familiar que empezó mi padre hace treinta años y sus hijas la estamos continuando. Es nuestro primer festival como promotoras tanto para mi hermana Cristina como para mí, pero lo hacemos bajo el respaldo y la ayuda de nuestro padre. El trabajo de promotor implica prácticamente todo. La contratación de artistas, la producción técnica y logística, contratación de personal, marketing… Al final el promotor se encarga de controlar todas las partidas, de organizarlas y de que todas estén encaminadas al mismo fin, que es que el evento se celebre adecuadamente.

-¿Qué le hizo dedicarse a esto? ¿Cómo se empieza una promotora de eventos?

-Al final tener un maestro en casa como mi padre que se dedica a la hostelería desde siempre se te pega. Independientemente de que mi padre trabajase en esto toda la vida, es un sector que me encanta y que lo disfruto mucho. Al final creo que eso es lo más importante cuando trabajas, disfrutarlo.

-¿Cómo se consiguen los contactos con los artistas? ¿Ellos vienen o tiene que buscarlos?

-Realmente los contactos con los artistas al principio tienes que buscarlos, la mayoría se consiguen en la calle. Con todo lo que hemos vivido y la trayectoria que llevamos pues al final implican unos contactos que te llevan a otros. Cada uno de los artistas internacionales tiene su representante en el país y al final muchos o accedemos a ellos o se ponen en contacto con nosotros.

-¿Cómo es su experiencia como mujer en esta industria llena de hombres?

-Lamentablemente es cierto que hay muy pocas mujeres dedicadas a este sector. A mi me encanta dedicarme a esto. Realmente yo creo que mi hermana y yo somos las únicas mujeres promotoras en España que se dedican a esto. Normalmente el mundo de la noche está gobernado por hombres, así que para mí mi trabajo es un orgullo.

-Hablando de mujeres. ¿Por qué no hay artistas femeninas en la plantilla?

-En un principio a este festival iban a venir Daddy Yankee y Karol G. Artistas que lamentablemente no han podido venir. En el caso de Karol G, no gira en España y en cuanto a Daddy Yankee en un primer momento no giraba, aunque luego lo hemos podido contratar para Torremolinos y Madrid pero para Granada no ha podido ser. Nos hemos quedado con ocho músicos todos masculinos pero la verdad es que ha habido muy buena aceptación del cartel.

-Trabajando tanto con artistas, ¿guarda alguna relación especial con alguno de ellos?

-Sí, hacemos muy buenos contactos. Con unos más y con otros menos, cada persona es un mundo. La relación es muy cordial y muy buena con muchos de ellos.

-¿Entonces es la primera vez que organiza un evento junto a su hermana solamente? ¿Cómo ha sido el proceso?

-Nosotras comenzamos con mi padre desde los catorce años al mismo tiempo que estudiábamos. Empezamos como camareras y luego poco a poco nos fuimos metiendo en la organización del evento hasta que finalmente lo hemos decidido hacer nosotras con la ayuda de mi padre. Sin él seguramente le hubiésemos echado valor para hacerlo pero se agradece tener su ayuda y su experiencia.

-Hay algo más que quiera comentar sobre el Festival...

-Es el primer festival de reggaetón que se hace en Granada. Nunca se ha hecho un evento de tal envergadura con tantos artistas internacionales de reggaetón juntos. En la historia cultural de Granada, es el primer evento que se hace en el que se juntan tantos artistas de música latina.