La pandemia paralizó el país durante dos meses. El sector cultural sufrió consecuencias nefastas debido al cierre de salas, teatros, cines, museos, bibliotecas y librerías. A los numerosos despidos se sumaron pocos ingresos, los ERTE y ayudas que se acababan. Las instituciones públicas, una vez más, no respondieron como deberían a las necesidades de una industria muy particular y heterogénea.

Hoy se celebra el Día de las Librerías con estos espacios abiertos en plena segunda ola y reconocidos como esenciales. Marian Recuerda, dueña de Ubú Libros, anima a los lectores "a que se diviertan y se permitan el lujo de disfrutar leyendo". "¿Para que luchamos si no podemos divertirnos o reír? Uno muchas veces se divierte pensando y leyendo historias. Te puedes divertir con un montón de libros. Nos debemos cuidar en este sentido", señala.

Poesía, clásicos y humor gráfico como antídoto

Recuerda aconseja cinco títulos con motivo de la efeméride. El primero se trata de la nueva edición de la Odisea de Homero publicada por Blackie Books. "La gente está volviendo a los clásicos. Se trata de una versión de la Odisea revisitada. No tratan de reinventar nada. Añaden un montón de textos de Margaret Atwood, Nick Cave, Dorothy Parker, Mary Beard e incluso Javier Krahe", explica la librera, que asegura que la mejor edición siempre será la de Gredos. El libro viene muy bien ahora porque, según ella, se trata de "un relato de viajes pero también de un viaje al interior de uno mismo. El camino del héroe que quiere volver a su casa. Eso es universal. Es una lectura perfecta".

Entre sus recomendaciones está El murciélago y el capital (Errata Naturae) de Andreas Malm sobre coronavirus, cambio climático y guerra social. "Habla de cómo la pandemia que vivimos es una crisis sanitaria pero también ecológica. Me parece un ensayo interesantísimo. A pesar de que no tenemos ganas de seguir dándole vueltas a los mismos temas de estos meses, este libro aporta reflexiones y perspectivas interesantes. Y mira que reniego de los ensayos pandémicos", reconoce la librera. Otro ensayo, muy vendido durante estos meses en la librería, ha sido Vigilar y castigar del filósofo Michel Foucault. "La gente se estaba cuestionando cosas como el control social. Lo importante es que la gente esté pensando y se cuestione estos temas", apunta.

La dueña de Ubú recalca el aumento de ventas en la sección de poesía. "La gente está comprando poesía porque las cabezas no están muy bien. Ésta tiene la ventaja de que condensa muchas ideas en pocas palabras y genera muchas emociones que nos hacen sentir bien aunque sea triste", subraya. Recuerda recomienda Confía en la gracia (Tusquets), el nuevo poemario de Olvido García Valdés. "A mí me ha dado mucha esperanza, felicidad y tranquilidad leerlo. Los poemas son muy contemplativos. Reflexiona sobre sentimientos que te ayudan a tirar hacia adelante y que normalmente encuentras en el paisaje y cuando estás en calma. Trata de recuperar el estado divino de estar en el mundo, de tener un sitio en el mundo", cuenta la librera sobre el libro donde García Valdés "explora su vejez y habla de la sabiduría desde un punto de vista inocente".

La gente también les pide en Ubú "muchas cosas de risa". "Todos estamos quemados con esta historia. Hay cosas de humor que están muy bien hechas y que te hacen descansar más que ver series. Todo lo que os gusta me hace daño de Teodoro Hernández (Pepitas de calabaza) lo recomiendo. Es muy gracioso y divertido. El humor gráfico nos hace mucho bien", admite. Este cómic reúne una selección de los cómics que ha realizado desde entonces: unas tiras llenas de vigor, cariño, diversión, sinceridad y también, por qué no, arrebatos de mala leche.

Recomendaciones de Ubú Libros Reedición de la Odisea de Homero El murciélago y el capital de Andreas Malm Confía en la gracia de Olvido García Valdés Vigilar y castigar de Michel Foucault Todo lo que os gusta me hace daño de Teodoro Hernández

Un refugio para sobrellevar el confinamiento

Para Paco Cano, dueño de Subterránea Cómics Discos, "los que somos lectores hemos encontrado en los libros (los tebeos son libros, no se olvide este dato) un buen refugio para sobrellevar el confinamiento inicial". "Se debería leer, al menos en estos días, por puro placer. No encuentro un motivo más apropiado", subraya.

El librero recomienda otros cinco títulos con motivo del Día de las Librerías. El primero es Aspirina (Fulgencio Pimentel) de Joann Sfar, una fábula de terror, humor, aventura, filosofía y angustia emo adolescente. "Sfar recupera a uno de sus mejores personajes, la vampira adolescente de la serie Vampir, para volver a reflexionar, risas y sustos incluidos, sobre la vida y la muerte", cuentan en la web de la editorial.

Cano destaca la vuelta a las librerías de Joe Sacco con Tributo a la tierra (Reservoir Books). En su esperado regreso, Sacco ofrece una obra maestra del periodismo gráfico sobre los pueblos indígenas de Norteamerica, la explotación de los recursos naturales y nuestra deuda con la tierra. Otra recomendación es La soledad del dibujante (Sapristi) de Adrian Tomine. "Tras un repentino e insignificante chequeo médico, Tomine empieza a reflexionar sobre su vida y a preguntarse si todo lo que ha vivido ha valido la pena, porque a pesar de los elogios, los premios y las oportunidades, son las meteduras de pata, las humillaciones y los insultos que ha recibido dentro de la industria del cómic lo que le ha quedado marcado", reza la sinopsis.

El dueño de Subterránea también recomienda dos cómics muy críticos con esta sistema: Siempre tendremos 20 años (Norma editorial) de Jaime Martí donde éste narra a través de sus vivencias personales la historia de la joven democracia española, desde la muerte del dictador Franco hasta el estallido implacable de la crisis financiera de 2008; y Primavera para Madrid (Autsaider Comics) de Magius, el libro de oro de la corrupción, el chalaneo y el lenocinio. "Si en su anterior cómic desgranaba el funcionamiento de la mafia durante décadas en los Estados Unidos, aquí vemos algunas, muchas, de esas prácticas mafiosas aplicadas a la gestión de lo público en la España actual", se lee en la descripción del volumen.

Recomendaciones de Subterránea Aspirina de Joann Sfar Tributo a la tierra de Joe Sacco Siempre tendremos 20 años de Jaime Martín La soledad del dibujante de Adrian Tomine Primavera para Madrid de Magius

Mujeres al poder

Lucía González, dueña de Ovni Bazar Bizarro, decidió en su día que "iba a mantener el ánimo y la librería abierta a pesar de los constantes sacrificios". "Me levanto todas las mañanas con mucha ánimo. Me siento súper privilegiada de que la gente venga aquí a comprar o a otras librerías. Si no hay alegría general en el comercio local es malo para todos. Yo quiero que todos prosperen", se sincera. La librera de Calle Duquesa se lanza a las recomendaciones con una novedad como Tarde en McBurger's (Apa Apa) de Ana Galvañ. En este cómic, la ilustradora habla de la amistad, la inocencia y los descubrimientos de la preadolescencia. "Me flipa porque tiene ese dibujo de extrañeza del underground americano y ese rollo cromático tan neón pero a la vez tan emocional", destaca.

La librera granadina no tarda en menciona a Ana Müshell, dibujante gaditana afincada en la ciudad, y su cómic Patti Smith: she has the power (Lunwerg). Además, pronto se publicará La mala leche (Planeta), una novela gráfica sobre los dramas de la vida moderna, gamberra e irreverente, en la que se entremezclan feminismo, maternidad y sexo, escrita por Henar Álvarez, una de las voces más visibles del nuevo humor femenino, e ilustrada por la propia Müshell. Entre sueños húmedos, camisas de lactancia y chats clandestinos de Telegram discurre esta novela gráfica provocadora y costumbrista, salpicada de humor negro y libre de tabúes.

Otra de las recomendaciones de González es ¡Digo! Ni puta Ni santa, las célebres memorias de Cristina Ortiz 'La Veneno' escritas por Valeria Vegas. "Es una maravilla. El libro habla desde una crudeza de la situación de un colectivo siempre tan excluido y con todo el dolor de ese tipo de vida, y unas cuestiones sociales españolas muy intrínsecas", resume la librera, que alude al éxito de la serie como uno de los principales responsables del boom del libro, el cual ocupa un lugar privilegiado en su balda dedicada a la transexualidad.

Por último, aconseja leer Vozdevieja (Blackie Books) de Elisa Victoria, una novela tierna, bruta y muy lúcida sobre una niña ambientada en la Sevilla de la Expo del 92; y también comprar el juego de cartas Hoy se sale. El objetivo del juego es aguantar hasta el final de la noche y acumular el mayor número de anécdotas posible. "Es una opción maravillosa a los bares, ahora cerrados", asegura.

Recomendaciones de Ovni Bazar Bizarro Tarde en McBurger's de Ana Galvañ La mala leche de Henar Álvarez y Ana Müshell ¡Digo! Ni puta ni santa: las memorias de La Veneno de Valeria Vegas Vozdevieja de Elisa Victoria Juego de cartas Hoy se sale

Al final de las conversaciones con los tres, todos coinciden en señalar a Amazon como "el enemigo común de las librerías". "Hay que impedir que crezca manteniendo una red de comercios locales. A veces no hay que comprar más fácil, sino con conciencia. Si compramos en negocios pequeños estamos beneficiando a todos ahora y en el futuro", sentencia la dueña de Ubú Libros. "De Amazon puedo opinar lo mismo que de Zara. Grandes fortunas que sólo llevan a la esclavitud y la explotación del individuo. Es muy destructivo para cualquier otro tejido industrial", critica González, que señala Todostuslibros.com como una alternativa aunque discrimine a las pequeñas librerías no asociadas a CEGAL (hay que pagar unas cuotas mensuales un poco elevadas para salir en el buscador). "Las librerías de por sí somos frágiles. Es importante que haya apoyo incluso desde las instituciones públicas y el Gobierno", se despide Recuerda.