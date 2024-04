El renacer de una estrella, el retorno de María, La Granaína

El escenario del Tablao La Soleá se prepara para acoger un acontecimiento trascendental en el mundo del arte de nuestra ciudad. El próximo domingo 28 de abril, los corazones de Granada y más allá, latirán al compás de la pasión y el talento de María, La Granaína, quien regresa triunfante para redefinir su carrera en el universo de la música y la escena.

Con una mezcla de emoción y determinación, María se prepara para compartir su historia, su arte y su alma con un público ansioso por presenciar su renacimiento en los escenarios. En una entrevista cargada de sinceridad y pasión, María revela los desafíos y las inspiraciones que han marcado su trayectoria, desde sus comienzos en Granada hasta sus exitosos 30 años de carrera en el extranjero.

"Este concierto es un sueño hecho realidad para mí", confiesa María. "Es la oportunidad de honrar mi pasado, de celebrar mi presente y de mirar hacia un futuro lleno de posibilidades. Estoy emocionada de poder compartir mi historia con el público de mi tierra, de mostrarle a la gente quién soy y de qué estoy hecha y el nuevo camino que emprendo con Reyna Music".

Para María, este concierto es más que un simple espectáculo; es un tributo a sus raíces familiares y a la pasión que ha guiado cada paso de su camino, además de una apuesta valiente y arriesgada, por un presente y un futuro en el que se reinventa en todos los sentidos. "

El apellido Cortés es el legado de mi bisabuela paterna, de la que heredé, desde el silencio de la sangre, el amor al baile flamenco y una resistencia feroz y generosa ante las adversidades y retos que la vida me tenía preparados como mujer, como madre y como artista", explica con voz emocionada. "Elegí adoptarlo hace 11 años cuando supe del enorme parecido físico que me unía a ella y al entender que, sin ser consciente de ello, yo había recibido una herencia en mis genes que me llevaba a buscar la libertad a través del arte. Parte de mi carrera ha sido un homenaje a ella y a mi abuela Romana Gálvez Cortés, mujer extraordinaria en todos los sentidos, que marcó mi vida de una forma mágica y a las que considero auténticas heroínas anónimas del arte y el amor. Llevar el nombre de María Cortés, la Granaína, como una manera de mantener viva su memoria y su espíritu en cada paso que he dado sobre el escenario y llevar a Granada, la ciudad en la que tuve la inmensa suerte de nacer, siempre por bandera por los escenarios del mundo. Con este espectáculo muestro también la nueva senda que he elegido, más mía, más íntima, más atrevida; Reyna Music".

Desde su llegada a Granada en marzo de 2020, después de una exitosa carrera internacional en los que se afincó en Holanda, Argentina y Puerto Rico, y la llevó a escenarios de más de 20 países del mundo; María enfrentó desafíos inesperados que la llevaron a replantear su camino artístico. El confinamiento, el dolor por la pérdida de su madre y una profunda depresión pusieron a prueba su fortaleza, pero también avivaron su determinación de volver a brillar en los escenarios, a través de las canciones del disco de temas de su propia autoría “Salud y Libertad” y este proyecto como compositora y cantautora , en el que encuentra su propia voz y muestra una parte más dulce, sensual y juguetona de su personalidad y la influencia de la tierras, culturas y estilos musicales que ha ido conociendo a lo largo de su trayectoria.

Con una carrera de más de 30 años en la música y la danza, María nos invita a un viaje íntimo a través de sus vivencias, sus alegrías y sus dolores. La bailaora granadina nos muestra la profundidad de su pasión y la riqueza de su talento.

"Este concierto es mi manera de compartir mi alma con el público", dice María con voz serena pero llena de emoción. "Es una oportunidad de abrir mi corazón y mostrarle a la gente quién soy realmente, de dejar una huella imborrable en sus corazones y sus mentes, que es el gran privilegio que tenemos los que nos subimos al escenario".

En esta presentación, María nos regala una retrospectiva de su carrera, desde sus raíces flamencas hasta sus más recientes experimentaciones con la música latina y el jazz. Con cada canción, cada paso de baile, María nos invita a conocerla más profundamente, a comprender el significado detrás de cada nota, cada letra, cada gesto.

Pero este concierto va más allá de una simple celebración de su pasado. Es un reinicio, una renovación, una afirmación de su compromiso con el arte y con su público. A través de su música, María nos muestra que el arte es para ella más que entretenimiento; es una forma de vida, una manera de conectar con el alma humana, de tocar los corazones y las mentes de quienes lo reciben y una necesidad del alma para sentir la verdadera vida. En sus propias palabras “literalmente una cuestión de vida o muerte”.

Con su proyecto Reyna Music, María nos invita a un nuevo capítulo en su carrera, uno donde honra sus raíces mientras explora nuevas fronteras creativas. Es un viaje de descubrimiento, de autoafirmación, de reinvención constante. Y el público será testigo privilegiado de este renacimiento, de esta nueva era de María Cortés La Granaína.

"Reyna Music es más que una colaboración musical", explica María con entusiasmo. "Es la unión de dos almas creativas, la mía y la de Alejandro González, en un dúo que trasciende géneros y fronteras. Hemos presentado nuestro proyecto en formato de banda, pero esta vez nos presentaremos en dúo, explorando nuevos horizontes musicales, desde una bulería a un tema funk, pasado por el bolero o la balada, y compartiendo nuestra pasión de manera más íntima con el público".

El concierto íntimo también contará con la participación del actor y director teatral Juan Navarro, amigo y compañero de los primeras experiencias adolescentes de la artista en los escenarios, y que apoya a María a elegir los mensajes vitales que hilvanan los temas musicales del espectáculo, textos en los que la artista desnuda su alma ante el público.

El próximo domingo 28 de abril, a las 5 de la tarde, en el Tablao La Soleá, el público será transportado por la magia del flamenco y de la música en general, por la voz y la pasión de María, La Granaína y la enorme química que encuentra en la mágica guitarra de Alejandro González. Porque este no es solo un concierto; es un momento histórico, un hito en la carrera de una artista que se atreve a soñar en grande, a reinventarse, a brillar más que nunca.

Las entradas se pueden adquirir en la taquilla del Teatro Isabel La Católica, o en el Tablao La Soleá el mismo día del recital.