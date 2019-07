El secretario de Cultura de la Junta, a juicio por una presunta agresión a una artista granadina

El secretario general de Cultura de la Junta de Andalucía, Fernando Francés, tiene una cita con el Juzgado de instrucción número 4 de Santander el próximo 23 de octubre. El exdirector del Centro de Arte Contemporáneo de Málaga, ahora máximo responsable de los Museos en Andalucía, tendrá que comparecer por un delito de lesiones leves contra la artista granadina Marina Vargas, a la que presuntamente abofeteó, gritó y humilló en público, asegura la demandante.

"Sufrí hace un año una agresión en la Feria de Arte de Santander. Fernando Francés me dio una bofetada, me gritó y me humilló en público. Ante esta situación, decidí interponer una denuncia el 17 de julio de 2018 en la comisaría de Arganzuela en Madrid", explica a este periódico la creadora, quien ha sido víctima de "un proceso legal sospechosamente lento".

Vargas dice haber vivido "un año duro", ya que se ha visto "juzgada, señalada y marcada por los medios de comunicación". "Me pusieron una extraña nuble gris con interrogantes en este año que llevo en silencio. Comentarios y titulares muy intencionados. He estado esperando esta citación para poder hablar. También he tenido mucho apoyo desde que tomé esta decisión", reconoce.

Francés ha rechazado hacer ningún tipo de declaración a este periódico porque, según él, "el juicio de faltas (proceso penal para el enjuiciamiento de hechos poco graves que son calificados por el código penal como faltas) no se ha producido". "No haré declaraciones. No debo entrar en campañas de venganza", dice.

Hace un año, la artista contaba lo ocurrido en su muro de Facebook. "Tras señalarme con el dedo y repetirme "la has cagado, la has cagado", me golpeó el rostro con la mano". Así, afirmó que había interpuesto una denuncia ante la policía. "Tras un primer momento de shock, aún me que siento humillada y llena de dolor, creo que debo comunicarlo para que este tipo de actuaciones no se repitan y empiecen a visibilizarse", manifestó Vargas en la publicación de esta red social.

La artista exponía con la galería Javier López & Fer Francés en la Feria de Arte de Santander entre el 14 y 18 de julio de 2018. La pintora "no estaba atendiendo sus obligaciones" con la galería, declaraba el entonces director del CAC a Málaga Hoy. Así, Francés, insistió en que él sólo le llamó la atención: "Le reñí por su falta de profesionalidad, de respeto y de educación". Siguiendo con su versión, le estaba recriminando que el día de la inauguración de la muestra llegara tarde al acto y que a la mañana siguiente "ni siquiera se presentara allí".