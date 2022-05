Todo suena mejor si Estopa vuelve a Granada

Granada vive un momento dulce con todos los conciertos que han sido anunciados para estas fechas. Tanto es así que el dúo catalán Estopa no ha podido resistirse en volver a la ciudad de La Alhambra. Estopa ha vuelto a subirse a los escenarios con la gira prevista para 2020, que fue aplazada por la pandemia y sustituida por conciertos de menor aforo con un repertorio adaptado a las circunstancias.

Según informó The Proyect, los grandes conciertos que se tuvieron que anular el año pasado se iban a celebrar durante esta primavera con un repertorio pensado para poder bailar y abrazarse sin mascarillas. Y parece que lo prometido es deuda. Así que había que saldarla. Los granadinos pudieron disfrutar de un ambiente festivo, acogedor y divertido durante el concierto de Estopa celebrado en la Plaza de Toros de la ciudad. Centenares de personas se dieron cita un poco antes del concierto para no llegar tarde y disfrutar del buen tiempo que acontecía en la ciudad granadina. Muchos esperan no tener que volver a esperar tanto para bailar a ritmo de rumba catalana en Andalucía.

Auditorio Manuel de Falla

'El lenguaje de la vida eterna', así presenta el espectáculo el Auditorio Manuel de Falla de Christian Zacharias, director. El viernes, los amantes de la música clásica pudieron disfrutar de una obra excepcional y valorada entre el público. Para los que llegan tarde, los problemas no se multiplican. Todavía pueden enmendar el 'error' y comprar una o varias entradas para este mismo sábado ya que Espectáculo vuelve al Auditorio Manuel de Falla a las 19:30 horas. Los oídos de Granada están al son de Lucía Millán, soprano; Rachele Raggiotti, alto; Juan Antonio Sanabria, tenor; Gunter Haumer, barítono; Coro de la Orquesta Ciudad de Granada, al mando se encuentra Héctor E. Márquez; Anton Bruckner, quinteto en Fa Mayor y Michael Haydn, réquiem en Do menor.

"Que la música nos salve del ruido" es lo único que suena durante estos días en la ciudad de los poetas.