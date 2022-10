Miguel Martín: "Dedicamos nuestro tema a Enrique Novi, con el que tanto hemos compartido"

Este viernes Unidad y Armonía, un grupo único del panorama musical granadino, presentan en Planta Baja sus nuevas canciones y sus temas más conocidos. Es una fecha en la que Granada, Planta Baja y el mundillo musical de la ciudad, renuevan programaciones, proyectos y público, por lo que será un perfecto termómetro de cómo se encuentra Granada y sus míticas salas en los inicios de un nuevo curso.

Entrevistamos a Miguel Martin, el cantante, compositor y creador de Unidad y Armonía, su proyecto musical más personal. Y decimos esto, porque pese a su juventud, atesora una trayectoria de colaboraciones con lo mejor del panorama musical granadino, Lory Meyers, Planetas, Lagartija Nick, Soleá Morente… En este periplo no camina precisamente solo, pues su banda está configurada con algunos de los mejores músicos de la ciudad y juntos desarrollan una propuesta singular, que los hace referentes en la psicodelia. No son una banda más.

La banda, como nos dice Miguel Martín “está deseando de tocar". "Desde mayo no nos juntábamos para un concierto y además desde hace cuatro años no tocamos en el Planta”. Presentarán su último trabajo, un disco de 7 pulgadas compartido con una banda navarra Ex novios. Ambas bandas, que se admiran mutuamente, se juntarán el próximo 26 de octubre en la Sala Sol de Madrid para hacer los temas que conforman las dos caras de este disco, Acuérdate de mí de Unidad y Armonía y El principio del fin de Ex Novios. "El resto de las hemos elegido siendo prácticos, pues hay cambios de instrumentistas como el bajo y el teclado, que se intercambian, y buscando un concierto más cañero de lo habitual”, cuenta el músico.

“Me gustan los conciertos corridos, sin apenas hablar entre temas, creo facilitan el meterte en la película mucho más”, dice el cantante. El estilo, pop psicodélico, de hecho es una etiqueta que no desagrada a Miguel Martín. “Definir o etiquetar lo que haces, es complicado, pues en mi caso, escucho mucha música y de muchos estilos, pero creo que pop psicodélico, no desentona con lo que hacemos”.

Respecto a la fecha, como decíamos al principio, le parece de las mejores, pues Granada cada año recibe a muchos jóvenes en busca de salas, canciones, y música en directo y mucha gente se suma a las nuevas propuestas musicales de la ciudad. El público viene con ganas de asistir a conciertos de una banda, en la que suenen sus temas en formato extendido, después de los veranos, llenos de Festivales y con las intervenciones tan tasadas y breves un concierto de una banda es algo distinto. En ese sentido creo la psicodelia en España no tiene el espacio que sí tiene en Portugal, Francia, Inglaterra o México… Aquí prevalece el formato festival, pero tipo corta pega, pues los carteles de unos y otros, son prácticamente iguales. Los promotores no arriesgan con otros estilos o bandas”, comenta Miguel Martín.

Un tema singular es el vídeo que acompaña la canción que presentan como novedad Acuérdate de mi. “Es un vídeo que hice con un montón de cintas super-8 que estaban en mi casa y que no habían visto reproducidas mis padres, que son los protagonistas. Lo que que ocurre es que estoy colaborando con Antonio Arias y Lagartija Nick en su nuevo proyecto en torno a Buñuel y me dejó un proyector, las vi y son la base del videoclip”. También nos refiere la emoción con la que en la familia ha acogido el vídeo. "Son los años 70 y mis padres viajaban por París, Londres…”, añade.

Respecto a la banda y los directos, a él le gusta que en un concierto el público no solo asista a un tema reproducido igual que en el disco sino con cosas distintas, desarrollos... Y claro, eso con una banda como la suya puede conseguirse con brillantez, pues hablamos de músicos y técnicos de la talla de Popi Gonzalez, Toni Jimenez, Roberto Escudero, Andrés Galán, Carlos Marqués, José Sanchez. Imponente, la verdad. Ha sido una evolución muy enriquecida, desde los comienzos con Popi González, Alonso y Julian Mendes hasta los seis componentes de la actualidad.

Dedicatoria

El concierto y especialmente el tema nuevo (aunque aguardan sorpresas), está dedicado a Enrique Novi, que falleció en la época en que estaban dando forma a la portada y al single. “He compartido muchísimos viajes, tardes, conversaciones… Ha sido una gran pérdida, pues era una persona muy importante para mí, por eso le dedicamos el tema y el concierto”, dice Miguel Martín. Será uno de los grandes momentos de este Concierto y de la noche del viernes, para no perdérselo.