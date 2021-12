Juan Cruz-Guevara: "He trabajado para que el público pueda disfrutar de las canciones de David Bisbal desde una nueva perspectiva"

Hoy llega al Auditorio Manuel de Falla Bisbal Sinfónico by Cosentino, una oportunidad de comprobar la calidad de este importante artista y cómo se desenvuelven sus canciones y su interpretación en un nuevo concepto, el sinfónico. Todo ello ha sido posible gracias al apoyo económico de la importante firma Cosentino y de la persona encargada de transformar la música de Bisbal en una obra Sinfónica, poblada de nuevos instrumentos, matices y sensaciones, creados para cada una de las canciones, desde el rigor técnico y la pasión e intuición musical de este catedrático de Composición que trabaja en el Conservatorio Superior Victoria Eugenia de Granada, Juan Cruz-Guevara. El resultado ya se ha podido ver en Almería, donde nace esta breve gira, que siguió en el Teatro Real de Madrid, después de Granada, se terminará esta imponente experiencia en Málaga. En todas las ciudades las entradas se agotaron en pocas horas, y a juzgar por la prensa especializada y las sensaciones del público en redes sociales, es una maravilla de concepto y de espectáculo.

Conversamos con Juan Cruz-Guevara, una persona fundamental en este proceso, que a sabiendas que la orquesta que iba a realizar este proyecto, la orquesta ciudad de Almería y la batuta de Michael Thomas, ha hecho un trabajo como es él, meticuloso, preciosista y siempre inspirado.

–Hoy se estrena en Granada David Bisbal Filarmónico by Cosentino, con los arreglos sinfónicos de Juan Cruz Guevara, ¿sensaciones?

–Exactamente son arreglos e instrumentaciones para orquesta sinfónica de las canciones más conocidas de David Bisbal, al tiempo que son mucho más, ya que he aportado (junto a Claudio Cascales mi asistente en este proyecto) más cosas, como componer introducciones originales y partes instrumentales, recrear y reformular nuevas armonías y adaptar ritmos latinos, pop, etc, al conjunto orquestal, de forma que el resultado final sea algo creativo, novedoso y al tiempo único en la carrera del cantante almeriense. Además he compuesto una obertura y dos intermezzos instrumentales íntegramente originales compuestos para la ocasión que le dan coherencia y ritmo interno al concierto que siempre va de menos a más.

–¿Que tal el trabajo con David Bisbal?

–David es un gran profesional, trabajador, humilde, cercano que sabe muy bien lo que quiere y empatiza fácilmente si lo que le presentas le gusta. Afortunadamente la inmensa mayoría de arreglos le han seducido, a la vez que nuestra propuesta de concierto conceptual, además él ha planteado varios cambios y sugerencias y tengo que decir que siempre han sido muy interesantes y creativas. Destacar también a su director musical, Ludovico Vagnone, quien ha estado presente en las reuniones de trabajo y al que también he de reconocer su valía artística, sus conocimientos y su enorme generosidad a la hora de aportar ideas sin ningún tipo de reservas.

–¿Que valoración hace de su aportación? ¿En qué momento de su carrera se encuentra?

–Sin duda mi aportación al proyecto es muy positiva. Como sabes yo hasta el momento me he dedicado en cuerpo y alma a la música contemporánea, también llamada de vanguardia, pero este nuevo reto ha dado un giro de 180 grados en mi carrera ya que ha sido para mí apasionante y motivador. Después de muchos años alejado de la música comercial he vuelto a adentrarme en ella, volver a reconocerla y trabajarla desde dentro para conseguir que el público pueda disfrutar de las canciones de David desde una nueva perspectiva sonora elegante y bella fruto de la sonoridad de la orquesta clásica, pero al mismo tiempo dinámica y fresca, como siempre han escuchado sus canciones. Mi momento profesional se podría calificar de una madurez sin ataduras. Este proyecto me ha hecho descubrir nuevos ambientes sonoros y me ha creado nuevas expectativas, no sé… ahora mismo podría decirte que todo puede pasar porque lo principal en la carrera de un compositor lo tengo intacto, que no son otras cosas como la capacidad y ganas de trabajar, el afán de superación y la pasión por la música y cuando digo música digo cualquier género de música.

–¿Esto abre opciones a qué?

–Como te acabo de comentar las opciones en este momento para mí son todas, estoy abierto a cualquier proyecto que crea que me puede hacer crecer como artista y como persona, citando a Cavafis: “Cuando emprendas tu viaje a Itaca pide que el camino sea largo, lleno de aventuras, lleno de experiencias…”. El destino de ese viaje no lo sé ni me preocupa, sí sé que voy a disfrutar del camino.

–¿En qué momento, bajo su punto de vista, está la música de masas?

La música comercial o de consumo está desde mi punto de vista falta de creatividad y diversidad, y quizás esa falta de creatividad y diversidad es lo que la caracteriza: intérpretes tipo y canciones, letras, ritmos o sonidos están muy estandarizados. Ciertos ritmos han secuestrado la variedad y pluralidad musical. Se puede afirmar que hoy en día la música es un producto más que nunca. Por otra parte decir que la música actual tal y como ha ocurrido desde la Grecia Clásica y a lo largo de toda la historia de la música, es un reflejo de la sociedad en la que vive.

–¿Algo que se nos quede en el tintero?

–No puedo dejar de mencionar y agradecer infinitamente a quién ha sido el artífice de todo el proyecto y que no es otro que el Grupo Cosentino. Para mí es un orgullo que hayan contado conmigo para este macroproyecto en el que se reúnen tres elementos de la música almeriense como son David Bisbal, la Orquesta Ciudad de Almería y yo mismo, además del propio grupo empresarial, en un espectáculo único que marcará un antes y un después en nuestra forma de entender cómo se pueden conjugar con naturalidad en un gran show, la música comercial y la música clásica, dentro de un festival de sensaciones y emociones en el que ante todo se prima el entretenimiento con el buen gusto y la calidad musical de todos los miembros tanto del elenco artístico como del equipo técnico. Que nadie se lo pierda!.