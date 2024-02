El triunfo de Paul Thin como segundo clasificado de 'OT 2023'

David Bisbal, Manuel Carrasco, Aitana... y ahora Paul Thin. En Operación Triunfo hay una especie de 'maldición' no escrita que dicta que la proyección mediática de los finalistas recaiga sobre los segundos clasificados, al menos en la práctica ha coincidido con varias de las ediciones del talent musical. El de Armilla se proclamó como el segundo clasificado de 'OT 2023' después de una noche repleta de música, emociones y sobre todo, muchos armilleros dispuestos a animar a su vecino tras 91 días demostrando todo el talento que lleva dentro.

Una emoción que no se vivía desde hace 22 años cuando otra de sus vecinas, Rosa López, se proclamaba ganadora de la primera edición de un programa musical desconocido que irrumpía en la parrilla televisiva y que conseguía que Rosa de España consiguiese el favor y simpatía del público, por delante de grandes favoritos como Bisbal, Bustamante o la propia Chenoa. La gran diferencia es que dos décadas después, Paul Thin, -Pablo Suárez Delgado para sus familiares y amigos- ha conseguido un segundo puesto con sabor a triunfo y victoria.

La gala comenzó con Chenoa cantando 'Last Dance' junto a los seis finalistas -Naiara, Paul Thin, Ruslana, Juanjo, Martin y Lucas- para dar paso a todos los participantes de la edición que, como manda la tradición, se reencontraban con sus compañeros para una última vez encima del escenario. Con el transcurso del programa, los seis finalistas 'pusieron toda la carne en el asador' para interpretar sus actuaciones individuales. Paul interpretó 'Baby Hello' de Rauw Alejandro, una propuesta musical en la línea urbana en la que más cómodo se siente y que parece que seguirá fuera de la academia. El de Armilla ha sabido diferenciarse artísticamente del resto de sus compañeros, ofreciendo en cada una de sus actuaciones un espectáculo audiovisual único e hipnótico que atravesaba todas las pantallas, desde 'La vida moderna' de Veintiuno & Santi Balmes; las 'Music Sessions, Vol. 45', 'Music Sessions, Vol. 57' de Bizarrap & Ptazeta o Milo J, respectivamente, pasando por 'Fiebre' de Bad Gyal o el 'Paenamorar' de Paula Cendejas. Llegando incluso a proponer cambios en las bases de las canciones o en los ritmos, para hacerlos aún más suyos, como precisamente ha hecho en su última elección musical dentro del programa, modificando ritmos y añadiendo melodías para llevarse la canción a su terreno.

Y tras la primera ronda, y volver a ver a una Lola Índigo emocionada al volver a 'su casa' musical, para ofrecer un pequeño medley de canciones y demostrar, una vez más que "la niña del Albaicín" está más fuerte que nunca, se descubrieron a los tres finalistas menos votados por la audiencia.

Júbilo y gritos de alegría en el Pabellón Rafael Machado Villar de Armilla tras conocer que Paul se posicionaba como uno de los tres concursantes más votados -Martin quedó en sexta posición, Lucas quedó quinto y Juanjo terminó en cuarto lugar-, y llegaba uno de los momentos más esperados de la noche: el 'Way Down We Go' de Kaleo.

Hace tan solo tres meses, la sola presencia de un muchacho de Granada consiguió atrapar a miles de espectadores que disfrutaban desde la intimidad de sus casas de la fuerza y magnetismo que tiene Paul Thin encima del escenario. El proceso y el camino no han sido fáciles, pero la magia que lo envuelve está presente. El talento, versatilidad, sensibilidad y creatividad cada vez que se sube a un escenario y hace suyas cada una de las propuestas musicales le ha valido para convertirse en uno de los claros favoritos del público. Con la canción de Kaleo ha cerrado el círculo y la etapa que inició hace 91 días: él solo, su personal puesta en escena y su voz. Y como era lógico, en Armilla se escuchó bien fuerte el aplauso de sus paisanos.

"Ante todos enhorabuena por llegar aquí, no ha sido un camino fácil para ninguno y lo que os espera fuera tampoco lo será. No he sentido pena por ninguno de vosotros en ningún momento, en esta profesión lo más complicado es ser escuchado y vosotros habéis tenido un gran altavoz desde el primer día, eso ya dice mucho. Tú vas a tener un camino duro Paul, porque eres muy cabezota, la libertad es el mejor de los estados pero es un camino difícil. Te va a ir muy bien, disfruta mucho", indicaba Buika al de Armilla.

"Creo que tienes tu sitio", en referencia a lo que le espera a Paul Thin a su salida, y aunque "vas a tener que pelear duro, vas a tener tu hueco", remataba Chenoa.

Contadores a cero, vuelta a pedir el voto del público para escoger al ganador. En Armila ni un alma se quedó sin votar a su favorito: Paul Thin. Finalmente, Naiara, con el 49% de los votos se convirtió en la nueva ganadora de Operación Triunfo, dejando a Paul como el segundo clasificado. Y así, con una lluvia de confeti y la presencia de la ganadora de la edición anterior, Nia, Operación Triunfo 2023 se puso cierre a una exitosa temporada. Pese a todo, la alegría recorrió a los cientos de personas congregadas en Armilla para ver esta gran final, al sentir que Paul es el gran ganador del programa.

Apoyo del Ayuntamiento y los vecinos

Centenares de personas han vivido la gala desde el Pabellón Rafael Machado Villar, donde además de animación, photocall y muchas sorpresas desde una hora antes del inicio de la gran final, los asistentes han vibrado cantando cada una de las canciones del armillero.

"Ha sido una experiencia maravillosa vivir esta gran final rodeada de gente, de amigos y fans de Paul, y ver como nuestro vecino se ha convertido en el segundo finalista de esta edición de Operación Triunfo. Estamos muy orgullosos de él y le auguramos una gran carrera profesional", indicaba la alcaldesa de Armilla, Loli Cañavate, quien adelantaba que esperan poder hacerle un recibimiento a lo largo de la semana en el Ayuntamiento.

Sobre la ley no escrita del triunfo de los segundos, Cañavate destacó que, quizás los ganadores no han tenido en algunas ediciones pasadas el mismo recorrido en la industria que los segundos finalistas, pero Paul "es una persona que da igual si hubiese quedado el primero, segundo o el sexto, va a tener una gran carrera porque es muy especial, tal y como ha demostrado a lo largo del concurso y seguirá demostrando".