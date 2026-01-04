El universo de 'Stranger Things' llega a Granada con la aparición de una 'entrada' al Mundo del Revés

No se sabe si la puerta entre la Granada del cruce entre Doctor Severo Ochoa y Constitución y el Mundo del Revés se ha abierto y algún Demogorgon campa a sus anchas por la capital, lo que sí es seguro es que esta peculiar entrada al otro mundo ha generado el interés de multitud de granadinos que no han dudado en inmortalizar la imagen.

Para muchos ha pasado inadvertida, y es que no es muy común ir mirando al suelo mientras se va caminando, y mucho menos fijarse en los elementos decorativos de una alcantarilla, pero hay quien se ha llevado una divertida sorpresa al comprobar como la tapa de una de las alcantarillas de Granada ha sido intervenida con motivo del lanzamiento del capítulo final de una de las series del momento: Stranger Things.

La plataforma de streaming Netflix había anunciado a principio de diciembre que iba a intervenir las alcantarilla de algunas ciudades de España con motivo del lanzamiento de la última temporada de la serie de los hermanos Matt y Ross Duffer -los primeros cuatro capítulos se estrenaron en noviembre, otros dos el 26 de diciembre y el episodio final el 1 de enero-, de hecho con la llegada de estas curiosas alcantarillas no han sido pocas las fotos que se han compartido por redes. Sin embargo, Granada no estaba entre las ciudades anunciadas, hasta ahora.

Ha sido casi de sorpresa y gracias a varios usuarios que tras dar con ella no han dudado en compartir rápidamente su ubicación para que los fans granadinos de la serie puedan tener su foto con un pedacito del universo fantástico que ha tenido en vilo a multitud de personas en todo el planeta con las aventuras y desventuras de Once, Mike, Will, Lucas, Max y Dustin.

Es parte de la campaña de promoción que están realizando Movistar en colaboración con Netflix y se puede ver algunos de los elementos más característicos de la serie, como el propio Demogorgon o los protagonistas sobre sus icónicas bicicletas.

En el caso de Granada, esta original tapa ha sido instalada en una de las calles más transitadas de la ciudad: el cruce entre la calle Doctor Severo Ochoa y la avenida Constitución y no son pocos los peatones que al dar con ella se paran con curiosidad para tomar una foto, ver su relieve con tranquilidad o compartir el hallazgo en redes sociales. Por el momento se desconoce si este es el único portal que hay en la capital, y algunos seguidores de la serie se han propuesto pasear por la ciudad mirando al suelo por si descubren alguno más.

Aunque, en principio, nada apunta a que esta entrada al 'Upside Down', como se conoce en inglés, se pueda abrir creando una grieta entre los dos mundos, sí que ha hecho volar la imaginación de los seguidores de la serie que piensan en lo que podría pasar si Granada se convirtiese en Hawkins y Vecna acechara a sus habitantes.