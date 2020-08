Un viaje musical por la vida de Lorca

Un hilo invisible une las vidas de Federico García Lorca, María Muñoz de Quevedo y Alberto Conde. La musicóloga gallega, una figura clave en el estudio de la herencia afrocubana en la tradición musical de la isla, fue la anfitriona del escritor granadino durante su estancia en la Habana. A través de la ilustre pianista gallega, el artista vigués profundizó en los distintos periplos de Federico por el mundo a través de su poesía. Conde recorrió ayer un emocionante viaje musical por la vida del autor durante el homenaje en Alfacar a las víctimas de la Guerra Civil y al propio Lorca en el 84 aniversario de su asesinato.

El espectáculo tuvo como hilo conector "los viajes que Lorca hizo desde su tierra natal, Andalucía, con el flamenco que a él le encantaba, a Galicia, donde tuvo grandes pasiones y amores por esa tierra desconocida junto con Rosalía de Castro, grandes amigos; Nueva York y la Habana", explicó el autor de Federico García Lorca, un viaje del alma, una corriente. El gallego estuvo acompañado del bajista Kin García y el batería Miguel Cabana; y de las bellas voces de la cubana Diana Tarín y la portuguesa Ana Ferreira.

El parque Federico García Lorca de Alfacar volvió a ser el escenario perfecto de este recordatorio del conflicto fratricida acaecido entre 1936 y 1939 y sus terribles consecuencias (asesinatos, muertos en cunetas, represión). Esta vez, el acto organizado por la Diputación contó con un aforo reducido de 125 personas debido a la pandemia. Las entradas para asistir al homenaje llevaban días agotadas. Los interesados en verlo desde casa pudieron hacerlo en directo gracias a la retransmisión en las redes sociales. No obstante, el acto siguió un guión muy similar al de las últimas cinco ediciones (salvo lo de las mascarillas y la distancia de seguridad), con la tradicional ofrenda floral en el monolito situado junto al olivo. Después, en la plaza del Parque Lorca tuvieron lugar las intervenciones de las autoridades.

La alcaldesa de Alfacar, Fátima Gómez, subió la primera al escenario ataviada con una mascarilla blanca. "Este año el corazón se encoge un poco más. Sólo podemos estar unos pocos. 84 años después volvemos a este sitio con una belleza particular. 84 años pueden parecer que son muchos. No han sido suficientes para saldar una deuda con los que escuchan esta noche y para las víctimas que aún no sabemos sus nombre y apellidos. Que sólo existen para sus familias que una noche los perdieron sin saber por qué y que nunca volvieron a ver", relató la diputada de Cultura.

"Estamos disfrutando de una libertad con la que ellos pagaron su vida. Quizá no lo hemos hecho bien. En las últimas semanas se ha demostrado", señaló Gómez, que insistió en que "por el bien de nuestro país, debemos encontrar una manera de actuar que no lesione o humille a estas víctimas".

Un discurso con multitud de guiños a la poesía

En nombre de las víctimas de la represión franquista, intervino el decano de la Facultad de Ciencias Económicas, Rafael Cano Guervós, nieto del maestro Rafael Guervós Cantano, fusilado en septiembre de 1936 en uno de los parajes entre Víznar y Alfacar. Notablemente emocionado, Rafael leyó la última carta de su abuelo escrita con 38 años, poco antes de ser asesinado, donde decía: "Que sepan siempre que su padre fue persona digna y honrada. Muere limpio de culpa". "Es un testimonio de integridad moral; la luz de un faro del que no desviarse. A los que les dejó la palabra", recitó el decano durante su poético discurso donde parafraseó a Blas de Otero y a Luis Eduardo Aute y su himno Al alba.

Un doloroso relato de la crueldad

Los familiares del maestro imploraron para que no lo asesinaran. Fue inútil. "Mi tía Pilar estaba en el vientre de mi abuela. Fue huérfana antes de nacer. Mi abuelo no vio crecer a sus hijos. Rafael pervive para la libertad en la vida de sus hijos y de los hijos de sus hijos", contó con orgullo Cano cuando rememoró este "doloroso relato de la crueldad". El profesor recordó los numerosos granadinos amantes de la libertad que fueron humillados, vejados, torturados y asesinados por su "su ansia de progreso". "He ido a la Facultad de Derecho, lugar donde estaría encerrado mi abuelo. Fue paseado con otros 19 compañeros hasta una fosa común, auténticos lugares de exterminio donde casi 2.000 granadinos en las listas negras del fascismo fueron fusilados sin juicio" por "mala gente que camina y apesta" según Machado.

Cano también recordó aquel poema de Gil de Biedma donde el catalán escribe que "de todas las historias de la Historia la más triste sin duda es la de España, porque termina mal". "¿Se puede perdonar a los que nunca pidieron perdón? ¿Se puede ser equidistante entre el halcón y la paloma? Los que pretenden repartir el carné de buen español están tan presentes como entonces y siguen en nuestras instituciones. Están en esa corporación local", señaló el decano, que reprochó la "vergonzosa decisión de mantener la medalla de oro al dictador" y pidió que tomaran medidas contra estas afrentas.

Durante su intervención, Entrena hizo alusión a los enfermos y fallecidos por el Covid-19, y señaló que la pandemia "nos está cambiando como sociedad". No obstante, dijo, "tenemos que seguir agarrados a aquello que nos hace perder el miedo, que nos hace seguir adelante". Una de esas referencias es el recuerdo de Federico, "que habita en un lugar donde no hay dolor, angustia o sufrimiento; hay dignidad, hay justicia y hay memoria". "Eso también nos inspira y nos ayuda a construir una Granada mejor", subrayó.

Para el presidente, sigue siendo "muy importante" recordar, al menos una vez al año, "que este hombre fue asesinado, decir una vez más que no desapareció durante la guerra, sino que lo mataron junto a otros muchos en todo el país, por pensar como pensaba y por ser como era". "Porque la intolerancia y la brutalidad salieron victoriosas, y el odio y el rencor se llevaron por delante la vida de miles de personas que defendían la libertad y la democracia republicana", señaló.

Sepultura digna a las víctimas del franquismo

Entrena insistió en que muchas de estas personas, como Lorca, "aún siguen en esos agujeros oscuros, y no habrá justicia real hasta que no se abra la última fosa y se dé una sepultura digna a las víctimas del franquismo". "Este país necesita seguir construyendo una memoria democrática y eso no lo conseguiremos con aspavientos ni con disputas, sino con el conocimiento sereno de nuestra propia historia". El "cruel" asesinato de Lorca es, según Entrena, "una razón más para asumir nuestro propio pasado". "Eso es lo que nos permitirá seguir avanzando", se despidió.

La guinda a la noche la puso el grupo Alberto Conde Atlantic Trío con el montaje Federico García Lorca, un viaje del alma, una corriente. La banda llevó por primera vez la música jazz al homenaje lorquiano donde no faltó la canción popular Zorongo gitano; la adaptación del poema Madrigal á cibdá de Santiago y de Son de negros en Cuba por Conde; y un collage a partir de los versos de El rey de Harlem sobre música de Duke Ellington. Un emocionante viaje musical que arrancó los aplausos del público largo rato.