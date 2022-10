Cierra la mítica sala Aliatar… ¡por el fiestón de Terceto!

Terceto ya calienta motores para un evento privado en la sala Aliatar con motivo del 10 aniversario de la agencia de comunicación integral.

El próximo 20 de octubre, el equipo de creativos y expertos en comunicación reunirá a sus clientes, proveedores y representantes institucionales de Granada en la mítica discoteca granadina que, además, acaba de renovar varios de sus espacios.

El evento, con una clara vocación de ser una fiesta distendida, cargada de buenos momentos y sorpresas para los asistentes, viene a demostrar la consolidación de Terceto, el compromiso del equipo y su proyección de futuro.

Como en toda buena fiesta, y bajo el claim de su 10 Aniversario, Let’s Rock. Born To be Trend, no faltará buena música sobre el escenario y bebida y comida para los asistentes que, como guiño al espíritu festivalero del encuentro, podrán acudir a la fiesta con zapatillas o el calzado más cómodo que tengan. Habrá sorpresas para el entretenimiento de los invitados y la agencia desvelará noticias importantes sobre su actividad.

El esperado evento cuenta con la colaboración de empresas locales como Margarita Empanadas, Mostaza Green Burger, JNavarro Cortador de Jamón y Bodegas Archeles, entre otras.

Mañana radiofónica en Terceto

Pero el 20 de octubre va mucho más allá que el evento nocturno en Aliatar. Por la mañana, Cope Granada y Radio Granada trasladan sus peceras a la oficina de la agencia creativa para hacer su programa matinal en directo desde allí. Por los micros de ambas emisoras pasará parte del equipo de Terceto y clientes de la agencia para conversar sobre marketing y el aniversario.