Combo Comunicación: soluciones de marketing y comunicación 360 grados

Cuando María José Segura, CEO de Combo Comunicación, decidió emprender en el mundo de la comunicación y el marketing, cuenta que lo hizo como una solución de autoempleo. Periodista de formación, afrontó la crisis que padeció la prensa escrita a finales de 2010 autoempleándose y creando su propia agencia de comunicación: Combo Comunicación. Una agencia de marketing en Granada y Cádiz que, en poco más de diez años se ha convertido en un referente en Andalucía.

Combo Comunicación comenzó su andadura en Granada, ofreciendo servicios de comunicación y publicidad a empresas. Los años y la experiencia adquirida les han hecho ir adaptándose a las necesidades que les han planteado los clientes con los que han trabajado en todo este tiempo y han ido diversificando su cartera de servicios hasta convertirse en una agencia de marketing 360º que ofrece servicios que van desde la creación de marca, diseño de logotipos y packaging al posicionamiento SEO, creación de páginas web o a la activación de campañas en redes sociales.

Actualmente conforman el equipo doce profesionales, cada uno de ellos, experto en el Área del Marketing, Diseño Gráfico o Comunicación. Una especialización que hace posible ofrecer el mejor servicio a los numerosos clientes que confían sus empresas a Combo Comunicación.

Una solución creativa a cada problema

Si una empresa detecta un problema o tiene una necesidad, en Combo encuentran la solución de forma rápida y personalizada. Si el negocio está comenzando y necesita aumentar su visibilidad en internet y captar clientes, el equipo de Combo diseñará la estrategia que mejor se adapte a sus necesidades y les acompañará en todo el proceso que va desde que la empresa escoge un nombre, al diseño de su logotipo o packaging, la creación de su página web, su posicionamiento SEO y SEM, la activación de campañas de marketing digital y gestión de redes sociales.

Todos los pasos necesarios hasta convertir a los potenciales visitantes en clientes.

Y todo, con un equipo de especialistas en comunicación, marketing, diseño y posicionamiento que va orientando cada paso marcado en la estrategia. Este es el principal valor diferencial de esta agencia de marketing ubicada en Granada: un enfoque one to one que les va guiando en todo el proceso. Los clientes de Combo Comunicación siempre tienen a una persona al otro lado que asesora y resuelve cualquier duda o problema.

En este momento en que el desarrollo de internet y el uso de las redes sociales marcan el éxito comercial de una empresa, es muy importante contar con los profesionales adecuados que desarrollen una estrategia de marketing digital que permita entablar un contacto directo, bidireccional y en tiempo real con aquellas personas o entidades que componen el mercado de actuación de un negocio.

Diseño gráfico: cuando una imagen impacta

Hasta llegar a definir una estrategia de marketing adaptada a cada tipo de negocio, y crear un buen posicionamiento SEO, es indispensable crear una imagen corporativa cuyo diseño se adecúe a los valores que quiera transmitir la marca y, a la par, sea fácilmente identificable. Esto se consigue con un buen diseño de marca que comienza con la creación de un logotipo en el que plasmar los valores de la empresa. Y, a partir de aquí, la imagen guiará el resto de elementos necesarios para conseguir captar la atención del cliente: papelería, cartelería, packaging o contenido gráfico digital para nutrir las publicaciones en la web y campañas en redes sociales.

Es el primer paso que Combo Comunicación plantea, y para ello, cuenta con un equipo de creativos sensible a las últimas tendencias de diseño que han ideado logotipos para empresas como Mr. Waldron así como su concepto de marca, que transmite los valores de exclusividad, modernidad y ecología aplicados a la creación de perfumes. Este es sólo un ejemplo.

Desarrollo web: estar en el mundo

Una vez se ha escogido el nombre y el diseño del logotipo del negocio, llega el momento de presentar el negocio en sociedad. Y esta presentación formal pasa por tener presencia en internet y hacerlo con un buen diseño web, ya que será la carta de presentación a los futuros clientes. Una buena estructura y funcionalidad es indispensable para facilitar la interacción con el usuario. Y en Combo Comunicación lo consiguen con diseños totalmente a medida, que se adaptan a cada modelo de negocio de forma diferenciada y exclusiva.

A lo largo de estos más de diez años, han sido muchos los clientes que han confiado en el equipo de Combo como agencia de diseño web en Granada para el desarrollo y el diseño de sus páginas web. Negocios como Granadamedic o Clínica Regenia o productos como Aceites Navarro o Ikanji CBD llevan el sello del equipo Combo en internet.

Posicionamiento SEO y SEM para ser los primeros

Pero, ¿Qué sería de una buena página web si no tiene un correcto posicionamiento? Este sería el siguiente paso en la implementación de una estrategia de marketing 360 que ofrece Combo Comunicación, que tiene un equipo de especialistas en posicionamiento SEO y en campañas SEM.

Estas herramientas, bien aplicadas, harán que la página web de una empresa aparezca en las primeras páginas de los buscadores al realizar búsquedas relacionadas con lo que el sitio web ofrece. Las campañas de posicionamiento SEO darán visibilidad al negocio de forma orgánica y, una vez se consolide esta estrategia, también se puede implementar una campaña SEM. Diferencias entre SEO y SEM y escoger la que mejor se adecúe en el momento es clave para el éxito de una campaña de marketing digital.

Marketing digital y redes sociales: conversar con los clientes

Ahora bien, el siguiente paso en la implantación de una buena estrategia será conversar con la ciudadanía. Mantener abierta una línea de comunicación tanto con clientes potenciales como público en general. Y aquí es donde entran en juego las redes sociales apoyadas puntualmente con campañas específicas.

La experiencia que da contar con diez años de especialización en el sector con la que cuenta Combo hace que más de una veintena de empresas y proyectos confíen la gestión de su redes sociales al equipo. Análisis, diseño y creación de contenidos de calidad son los pilares sobre los que se articula la labor del departamento.

Comunicación tradicional y redes de negocio

Como contábamos al principio, Combo Comunicación comenzaba su andadura en el panorama empresarial como agencia de comunicación. Y, además de haberse especializado en nuevas tendencias de comunicación digital, continúa desarrollando tareas propias de comunicación tradicional.

Desde los meros encuentros informativos, haciendo de enlace entre las empresas y los medios de comunicación, hasta la organización de eventos sectoriales en los que establecer y reforzar redes de contactos que también enriquecen el crecimiento empresarial.

Como Unimos Talento, una iniciativa que Combo Comunicación puso en marcha en Granada el año pasado para dar visibilidad a los proyectos y empresas impulsadas y lideradas por mujeres. Este año el evento volverá a celebrarse en Granada y, además, contará con una edición especial en Algeciras para propiciar el encuentro y las sinergias entre las empresas e instituciones del Campo de Gibraltar.

Una respuesta a su compromiso de nutrir y profesionalizar, a través de la comunicación, al tejido asociativo y productivo de la provincia de Granada, que ahora tendrá también presencia en el Campo de Gibraltar, donde desde 2021 cuenta con oficina propia. Más de diez años avalan la trayectoria de la empresa que, como indicaba su CEO, María José Segura, comenzó en respuesta a una necesidad y que se ha convertido en una de las agencias de marketing y comunicación líderes en el sector.