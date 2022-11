“Granada tiene un futuro apasionante en materia de tecnología e innovación”

En su segundo año al frente de la Asociación Círculo Tecnológico de Granada, Marcelo Vázquez, se ha encargado de innovar en pro de la entidad con nuevos proyectos e iniciativas. El año pasado, la asociación realizó la I Gala Anual CTG “Creando Nuevas Conexiones”. El evento fue un rotundo éxito y permitió demostrar el gran trabajo que Marcelo y su equipo querían realizar para potenciar a la asociación.

Lo que funciona no se toca y en la CTG lo entienden de sobra, es por eso por lo que este año se llevará a cabo la II Gala Anual CTG, la cual llevará por nombre “Impulso Digital” y que tiene lugar hoy viernes en el Auditorio de la Caja Rural.

Granada Hoy pudo entrevistar a Marcelo Vázquez, quien nos contó acerca de esta nueva edición y del objetivo que desde la asociación se han marcado para estos próximos años.

–Se va a celebrar la segunda edición de la Gala anual CTG. La primera fue todo un éxito ¿Qué se espera de esta?

–Esperemos que sea igual de exitosa que la primera, la asociación ha evolucionado en estos dos años y queremos demostrar ese crecimiento. Vamos a contar con más de 140 asistentes, algo que es importante para nosotros, ya que con ello consolidamos este evento como uno de los más importantes de nuestra asociación. Haremos dos, este que está enfocado hacia las empresas y a resolver la problemática diaria que tiene el tejido empresarial tecnológico de nuestra provincia. Y por otro lado, nuestro siguiente evento se hará más focalizado hacia los trabajadores y está programado para mayo del 2023.

–Es su segundo año como presidente de la CTG, nos podría hacer un balance de su primer año al frente de esta organización?

–Ahora en abril se cumplió el aniversario de mi elección como presidente de esta asociación. Ha sido un primer año apasionante, me ha tocado vivir una situación en la que el sector tecnológico se ha puesto de moda. Fue solamente terminar la pandemia y el sector comenzó a crecer creando empleos como ninguno en Granada, aumentado sus niveles de facturación y posicionándose a niveles de la construcción y el agro en aportación al PIB de la provincia. Es un sector con un futuro en el medio, corto plazo que va a seguir creciendo a doble dígito y atrayendo a empresas multinacionales que siguen viniendo a Granada. Además cuenta con una patronal que no para de recibir altas, de captar nuevos asociados que se están sumando a este ecosistema que se está formando en la provincia. Ha sido un año ilusionante y espero que este segundo sea igual, cuento con todo el respaldo del sector y cada vez estoy más contento de que me hayan elegido para representar a esta asociación, para mi es un orgullo estar al frente de ella.

–¿Cuál es la importancia de seguir potenciando a las empresas del sector TIC y BioTIC a través de este tipo de eventos?

–Importantísimo, estos eventos son en donde nos ponemos cara. Es la oportunidad perfecta para que todos los CEOS de las empresas tecnológicas de Granada se conozcan y puedan hablar entre ellos, así como intercambiar opiniones, poner encima de la mesa las problemáticas que desde la patronal nos encargamos de darles soluciones. Estoy convencido que lo más enriquecedor de estos encuentros es el intercambio de conversaciones entre los distintos CEOS, de que conozcan sus preocupaciones y se conozcan entre ellos. No tenemos que olvidar que tenemos que tender a ser un ecosistema proteccionista que crezca como sector, pero no a costa del sector. Ahora mismo una de las problemáticas que tenemos en este sector es la gestión y la captación de talento. Tenemos que intentar ser proteccionistas desde el sentido de no estar quitándonos a gente de una empresa a otra, así no vamos a crecer, lo único que hacemos es un traslado y eso es casi inflacional. La idea es estar juntos, conocernos, trabajar codo con codo y atraer talento de otras provincias que quieran venir a Granada y que hagan crecer nuestro ecosistema. Ese es el objetivo de estos eventos que al final nos convierten en un sector con más protagonismo y cohesionado.

–En esta segunda edición de la Gala Anual se han decantado por el impulso digital. En estos tiempos la tecnología ha tomado un papel muy importante en todos los sectores. Desde su perspectiva ¿Cómo vislumbra el futuro en la provincia en temas de tecnología e innovación?

–Más que hablar del futuro de la tecnología o del sector en Granada, debemos hablar en presente. Ahora mismo tenemos 850 empresas dedicadas a los TIC, tenemos un PIB de la provincia que supera los 850 millones de euros. Solamente para hacernos una idea, la construcción está en unos 1.200 millones y el agro en 1.300. Si nosotros sumamos no solo los cnae específicos de TIC, sino que metemos todo el ámbito digital, hablamos de un sector que está cercano a los 1.200 millones de euros de PIB de la provincia. Ese dato nos posiciona al mismo nivel que otros sectores tradicionales de Granada, por lo tanto, no podemos decir que hay un futuro, está claro que hay un presente, pero tenemos que cuidarlo y mimarlo. Debemos seguir apostando por la tecnología de innovación, eso solamente se ve con dos grandes proyectos que tienen una carga tecnológica y de innovación brutales que son; el IFMIF-Dones, que ya es una realidad o la candidatura a que Granada albergue la sede de la Agencia Española de la Inteligencia Artificial. Son dos logros que convertirán a Granada en una provincia con un futuro apasionante y que tenemos que aprovechar todos los granadinos y las empresas tecnológicas.

–¿Cuáles son los próximos proyectos del CTG de cara al cierre de este 2022?

–Seguiremos trabajando por el sector, ahora en la Gala vamos a presentar un proyecto para el año 2023 que se va a focalizar hacia los trabajadores del sector en el ámbito del mundo del deporte. La idea es organizar eventos deportivos para todos esos trabajadores y que además tendrá un hilo conductor que finalizará con una gran gala que la haremos en la segunda quincena de mayo del próximo año, exclusiva para los trabajadores del sector tecnológico y en donde se culminarán esas actividades deportivas y podremos disfrutar de actividades de ocio, una comida grupal y otras sorpresas que iremos desvelando. Ese es nuestro próximo gran proyecto, pero el 2023 va a ser un año de novedades, vamos a saber si la AESIA viene a Granada, si el IFMIF-Dones empiece ya a tomar forma y de que sigan viniendo empresas tecnológicas como lo están haciendo, eso es una gran noticia porque son las que crean empleo. Desde la CTG vamos a estar apoyando y creando un sector cohesionado, unido y que trabaje junto, sobre todo, mirando siempre a nuestros trabajadores. Por supuesto que vamos a realizar nuestra III Gala Anual CTG.

–¿Cree que Granada pueda dar el salto a ser una de las mejores ciudades de España con su nueva candidatura a ser la sede de la Agencia Española de la Inteligencia Artificial?

–Granada cuenta con una oportunidad única para dar ese salto, no tengo ninguna duda de eso. Fíjate lo importante de este logro, estamos hablando que puede venir a Granada la primera agencia europea que se encargará de vigilar, velar y legislar sobre lo que va a ser la Inteligencia Artificial. Hablamos de la tecnología que muy probablemente va a marcar la intensa mayoría de desarrollo de productos y de tecnología que se harán los próximos años. Por lo tanto, Granada va a estar en el mapa del mundo y de Europa, sería el referente en Inteligencia Artificial, sería algo increíble para la provincia.