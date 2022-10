Informático Granada, tu servicio técnico en Granada de confianza

Para muchos de nosotros, nuestro ordenador es una herramienta de trabajo imprescindible en nuestro día a día. Si algo no funciona o directamente ni enciende, es fácil entrar en pánico. Ahora es todo mucho más sencillo con Informático Granada, un servicio técnico multimarca especializado en la reparación de ordenadores y portátiles, mantenimiento informático a empresas, servicio técnico informático a domicilio o instalación de redes wifi, entre otros muchos servicios.

Aquí te vamos a dar algunas razones de porqué es importante contar con profesionales Informáticos de confianza:

Servicio inmediato para ordenadores y portátiles

El excelente grupo de profesionales que conforma el equipo técnico de Informático Granada prestan el servicio informático directamente en el domicilio del cliente o su oficina, lo cual es una gran ventaja, ya que en la mayoría de los casos las reparaciones se pueden hacer in situ, ahorrando a sus clientes tiempo y dinero en desplazamientos y sobre todo rapidez a la hora de tener el ordenador arreglado en la misma visita.

Aunque también existe la posibilidad de llevar el ordenador a su taller, donde te recibirán amablemente en unas instalaciones, equipadas con la última tecnología para poder ofrecer el impecable servicio que prestan.

Además, ofrecen un novedoso y práctico servicio de equipos de sustitución para que la vida de sus clientes se vea interrumpida lo menos posible y puedan seguir trabajando mientras se encargan de reparar sus ordenadores o portátiles. Con una sola llamada de teléfono, se ponen manos a la obra y se encargan de todo.

Desplazamiento Gratis a domicilio u oficina del cliente

Otra de las características principales de Informático Granada es que se desplazan al domicilio o empresa de sus clientes sin coste extra para ellos. Al prestar el servicio informático a domicilio los clientes ahorran costes de desplazamiento y tiempo, actuando in situ de manera eficaz y sin un coste extra.

Mantenimiento Informático a Empresa

El catálogo de servicios de Informático Granada está orientado tanto a particulares como a empresas, destacando su tarifa plana para el mantenimiento informático.

Si tienes una empresa, independientemente del sector en el que te muevas, serás consciente de la importancia de que tus equipos informáticos funcionen siempre a la perfección. Una avería o la infección de un virus puede hacerte perder mucho tiempo y dinero.

La tarifa plana ofrece horas ilimitadas de mantenimiento informático, hasta que el problema quede resuelto. Y para que todo resulte más cómodo y sencillo, asignan un técnico para que siempre sea el mismo profesional el que atiende las incidencias, lo que ahorra tiempo al conocer perfectamente tanto el equipamiento como las instalaciones en las que se encuentra.

Ventajas de contar con profesionales de cercanía y confianza. En Informático Granada trabajan tanto en la capital como en el resto de la provincia. Sus presupuestos son cerrados y sin compromiso, evitando sorpresas desagradables y cargos inesperados.

Consultoría Informática y servicios en la nube

Otro servicio que merece la pena destacar de esta innovadora empresa es el de Consultoría Informática. En Informático Granada se adelantan a los posibles problemas que pueden surgir y ofrecen soluciones personalizadas a las necesidades de cada uno de sus clientes. Su trato siempre se adapta a cada situación concreta, lo que les permite ofrecer respuestas individualizadas a cada problema y a sus clientes no les obliga a pagar por algo que no quieren o no necesitan.

En un mundo cada día más tecnológico y en el que nos debemos preocupar por el futuro de nuestro planeta de manera urgente e inmediata, sin duda alguna la solución es reparar siempre que sea posible. En Informático Granada arreglan todo tipo de ordenadores y portátiles. Son un servicio técnico multimarca y trabajan con todos los fabricantes: Apple, HP, Lenovo, Asus, Toshiba o Acer, entre otros.