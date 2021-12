Martita de Graná, Premio Club de Marketing a mejor embajadora de Granada

El Club de Marketing de Granada celebró anoche su Gala 2º Aniversario, una cita dedicada a reivindicar el papel de los profesionales del marketing y la comunicación en el crecimiento económico de la provincia. Bajo el título ‘NoMarketingNoParty’, el Club ofreció para sus patrocinadores y asociados una fiesta que tuvo su punto álgido con la entrega de los primeros Premios Club de Marketing. El galardón, que nace como un merecido reconocimiento a quienes mejor defienden la Marca Granada, fue para la conocida cómica Martita de Graná en la modalidad de ‘Mejor Embajadora’. Cetursa en el apartado de ‘Empresa privada’ y Cámara de Comercio en ‘Institución’, lograron los restantes premios.

“Hay muchas ganas de empezar proyectos, retomar los que quedaron varados en la orilla de las circunstancias y reimpulsar los que han contenido su ilusión durante estos complejos meses”, explicaba anoche el presidente del Club, Carlos Álvarez; “Hemos crecido como Club y eso implica también asumir más responsabilidades que, en este caso, toman forma de galardón con la entrega de los I Premios Club de Marketing de Granada”.

Son muchas las empresas, instituciones y personalidades que hacen gala de la Marca Granada fuera de la provincia, por eso para los premiados el reconocimiento tuvo especial importancia, como confesó la cómica ‘Martita de Graná’: “Es un honor recibir este premio porque es bonito que reconozcan tu trabajo en tu tierra. Llena mucho más el alma. Creo que he logrado que mucha gente conozca lo que es la malafollá granaína”, terminó bromeando la artista.

Para Jesús Ibáñez, consejero delegado de Cetursa Sierra Nevada, la relevancia del marketing es clave para llegar a público muy diverso procedente incluso de fuera de España: “Comunicar es muy importante y estamos trabajando en ello. Somos la estación de esquí de la península ibérica que más seguidores tiene en redes. Nos apoyamos en equipos de marketing muy buenos. Transmitamos y vendamos el producto, que es lo importante para que las empresas funcionen y para que nuestra Granada reciba un montón de gente de aquí y de afuera”.

En una línea similar se pronunció Joaquín Rubio, gerente de la Cámara de Comercio de Granada: “Es importantísimo que las empresas crean en el marketing. Hablábamos de la importancia que tiene nuestra marca y lo necesitados que estamos de venderla. Es una de las actividades que desde la Cámara estamos impulsando. Necesitamos que nuestra marca se haga más internacional y tenemos que animar a que el resto de las empresas ayuden a posicionarla”.

El arte de saber vender… y entretener

El marketing ha venido asumiendo en los últimos años un cambio en sus mensajes publicitarios, que cada vez miran más al entretenimiento como manera de captar la atención del público. Y precisamente entretener fue lo que lograron los conocidos periodistas granadinos Delia Molina, subdirectora de El Comarcal de Lecrín y Rafael Troyano, redactor jefe de Radio Granada Cadena SER. Fueron ellos, en su calidad de presentadores, quienes ayudaron a generar ese toque desenfadado y cómplice con los asistentes, en su gran mayoría socios del Club y patrocinadores que no quisieron perderse la que va camino de convertirse en cita obligada para los profesionales del sector.

También contribuyó a ello la interesante charla ofrecida por el invitado especial, Nilton Navarro, Brand Manager de Infojobs y uno de los expertos en marketing más reconocidos del momento, quien habló de una auténtica generación de impacientes a la que había que seducir con creatividad: “las nuevas generaciones lo quieren todo para ya”. No es un reto fácil, aseguró Nilton, pero se puede conseguir vender y entretener a la vez: “Si tratamos a las personas como a usuarios y/o consumidores, solo estaremos en 10% de su vida. No hagas publicidad, haz entretenimiento”.

Iniciativas para 2022

Con una ambiciosa hoja de ruta para el próximo año, el Club de Marketing de Granada desveló anoche algunas de las acciones más interesantes: a las habituales Masterclasses impartidas por profesionales y quedadas entre diferentes organizaciones como AJE Granada, se le sumarán también iniciativas como el I Concurso de Relatos Cortos ‘MARKERRELATOS’, un certamen que nace con el objetivo de descubrir y poner en valor el talento literario de los profesionales del marketing. “Se busca despertar la imaginación y el acercamiento a la realidad de esta profesión, en cualquiera de sus áreas, de aquellas personas interesadas en conocer sus estrategias desde una visión diferente a la recogida en manuales académicos”, ha explicado Carlos Álvarez. El concurso se lanzará a comienzos del próximo año y tendrá una importante dotación económica gracias al patrocinio de Emasagra, Hamman Al Andalus, Piano Marketing y Marketing directo.

Un club comprometido con la formación y el networking

“En estos tiempos de incertidumbre cabe un agradecimiento especial a nuestros patrocinadores y colaboradores. Es con su apoyo, en innumerables formas, que el Club de Marketing de Granada puede proponerse metas más ambiciosas y seguir organizando actividades y formaciones de alto valor para sus socios”, reconocía el presidente del Club.

El Club de Marketing de Granada nació hace justo dos años y en este tiempo, sus principales apuestas han tenido que ver con la formación de sus socios y con la creación de canales y espacios para favorecer el networking entre ellos. “Lo comentamos el año pasado y tenemos el deber de reiterarlo este” decía el presidente del Club, “en estos tiempos se ha demostrado que una vez más nuestra profesión es la que de manera intrínseca aporta valor. Somos conectores de empresas y consumidores. recordemos que cuando no había nada, cuando no nos podíamos ver, tocar, reunir… ahí estábamos nosotros para seguir conectando y que el mundo de la empresa siguiese dando vueltas. Lo dicho, sin marketing no hay fiesta”.

La noche se cerró con la intervención de la Petite Suite Band, un cuarteto cargado de energía y buen rollo que animó el cóctel posterior en el que, desde luego, hubo oportunidad para el networking.