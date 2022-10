Las claves indispensables para un servicio premium en comunicación digital para grandes marcas

Como en cada oficio, en una agencia de comunicación también hay valores que, convertidos en acciones, marcan la diferencia.

Hoy día es impensable, o nada conveniente, que una empresa o institución no trabaje bajo una estrategia de comunicación. Es impensable porque, en el terreno empresarial, lo que no se comunica, no existe. Se necesitan objetivos y estrategias para conectar con el público objetivo, ya sean clientes bajo oferta-demanda o la ciudadanía en general.

Y las agencias de comunicación en Granada son la opción más rentable para desarrollar y materializar las acciones de forma eficiente y con menor coste para las empresas que no cuentan de forma interna con un área de marketing digital dotado de diversos perfiles profesionales que trabajen de forma conjunta para una estrategia integral.

Pero no todo el pescado está vendido solo por contratar una agencia especializada. Esta agencia tiene que ofrecer lo mejor de sus recursos y de su talento humano: creatividad, calidad y agilidad.

Con esos “mantras” de trabajo diario ha estado funcionando Terceto Comunicación en los últimos años. Y son esas premisas las que la han llevado a que este 2022-2023, la agencia con sede en Granada celebra su 10 aniversario recordando su evolución constante y con la mirada puesta en un futuro muy prometedor.

Estos años de esfuerzo y constancia han vislumbrado de forma clara el modus operandi de la agencia: desarrollar la capacidad para diseñar a empresas y marcas su identidad y personalidad, encontrar el target adecuado, crearles un discurso y aprovechar las oportunidades. Y esa forma de proceder requiere de un servicio premium integral.

Así, Terceto ya es especialista en el desarrollo de ecosistemas digitales creativos para empresas e instituciones. Sus servicios van desde la consultoría, el branding corporativo o el diseño gráfico y editorial, hasta el e-commerce, el diseño y desarrollo web, pasando por el desarrollo e implementación de estrategias de marketing digital y redes sociales, que engloban un amplio conocimiento en Branded Content, Social Media, posicionamiento SEO/SEM y Social Media Ads.

Actualmente, su línea de negocio de comunicación online se está asentando con grandes empresas e instituciones con un alto volumen de facturación anual, por encima de los 50 millones, y que pertenecen al sector sanitario, agroalimentario, de la banca o del campo de la formación. Estamos hablando, por citar solo algunos de ellos, del Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería, Caja Rural Granada, Herogra Group, Melgarejo, extra virgin, el Consorcio Fernando de los Ríos-Guadalinfo o la Universidad de Murcia.

Todo este amplio abanico de acciones es posible gracias al equipo de 18 personas que hoy día suma experiencia y arrojo. La plantilla está compuesta por una cuidadosa combinación de perfiles creativos, de desarrollo web, de diseño y experiencia UX, de redacción de contenidos y expertos en Social Media, entre otros perfiles, apoyados por perfiles de gestión de cuentas y desarrollo de negocio.

10 aniversario: Born To Be Trend

Aunque ya hay alguna demostración visible del cumpleaños, queda un año por delante para el despliegue de Terceto Comunicación por su 10 aniversario.

Un amplio plan de medios y una estudiada estrategia de comunicación (en casa del herrero no habrá cuchillo de palo), demostrará la consolidación de Terceto, el compromiso del equipo y su proyección de futuro, por lo que las acciones en torno a su diez cumpleaños mostrarán eso haciendo partícipes a clientes, proveedores, equipo y a la sociedad granadina.

Un gran evento que tendrá lugar próximamente, aunque ahora es el secreto mejor guardado de la agencia (solo se conoce el claim Born to Be Trend) será el punto de ebullición de estas acciones, pero de aquí a octubre de 2023 habrá más sorpresas. Terceto dará que hablar.

Retener el talento, atraer a más

Como se ha comentado líneas arriba, y no se puede entender de otra forma, sin clientes no hay negocio, y sin equipo, tampoco.

Así, y dentro del plan estratégico de Terceto Comunicación, la agencia ha desarrollado y mejorado su estrategia de Employee Centric con diferentes acciones pensadas por y para sus empleados, entre las que se destacan la jornada intensiva, cuatro días de vacaciones libres adicionales, empresa Baby Friendly, libre elección de vacaciones, parking para empleados, subvención del seguro privado, sistema de trabajo flexible, un Plan de Incentivos y un Comité Consultivo, entre otras.

Además, este año especialmente, Terceto se presenta como un espacio de atención a emprendedores y estudiantes del sector del marketing, la comunicación, el diseño y desarrollo web, promoviendo a su vez la formación y estableciendo su rol de radar de Talento con un amplio programa de Employer Branded.

También este año vuelve Cultureto, que irremediablemente tuvo que echar el freno a causa de las restricciones por la COVID-19. El programa cultural y de ocio gratuito para la red de clientes y proveedores de Terceto Comunicación se retoma ahora en octubre con la música como protagonista.