Dual: de modelo formativo a un proyecto de vida

Xavier Marcet, presidente de la consultora Lead to Change y profesor de la Barcelona School of Management de la Universidad Pompeu Fabra, me regaló hace muy poco tiempo una de sus acertadas frases: "Lo que no se escribe, no se ha pensado". Así que, quiero compartir mis reflexiones sobre uno de los proyectos más importantes que trabajamos en Atlantic Copper: la FP Dual, un proyecto que tiene el sello de la compañía a la que represento, un proyecto genuino por sus objetivos, sus aliados, por su importancia y por lo ilusionante de crear talento necesario, en definitiva, de crear futuro.

Echo la vista atrás, casi cinco años, y lejos quedan ya esos primeros momentos en los que la FP Dual sonaba como un embrollo de prácticas (que no lo eran), largas estancias de estudiantes, y un cierto miedo mezcla de desconocimiento, pereza y búsqueda constante de referencias. Y así empezamos a la caza aliados para todo, para conocer, para imitar y para convencernos y convencer que la pereza es la reina de la mediocridad y, desde luego... de la mediocridad íbamos a huir.

Grandes aliados encontramos como, por ejemplo, en el IES José Luis Graíño de La Rábida, en Palos de la Frontera (Huelva); Salvador Lorenzo, de Repsol o Ignacio de Benito, de la Fundación Bertelsmann. Y también en todos y cada uno de nuestros supervisores que, de forma natural, accedían a embarcarse en este proyecto, que empezó siendo una réplica, con poca personalidad, poco madurado, poco nuestro, porque como casi siempre, los proyectos necesitan un tiempo de vida. Y aquí, el tiempo y la ilusión han sido fundamentales para que las personas que participábamos de ello fuéramos dando nuestro toque especial a la FP Dual en Atlantic Copper.

Así, aprovechamos oportunidades redireccionando acciones como el On boarding, que pasó de ser el curso general de iniciación habitual a una especie de bienvenida para, con un enfoque corporativo, acoger a nuestros nuevos " nuevos inquilinos". Y todo, porque venían a vivir la empresa con nosotros.

Hablamos de RSC, del Centro de Interpretación del Cobre, de quién es Atlantic Copper, de nuestros valores o de qué apreciamos, de las reglas del juego o por qué estaban ellos allí, o qué esperábamos de ellos, o qué esperaban ellos de nosotros… Nos hacíamos un sinfín de preguntas que iban poniéndose sobre el papel a lo largo de las ediciones, la muestra de que este modelo tornaba hacia algo totalmente distinto e iba tomando identidad propia.

Otras actividades también fueron sumándose a este gran proyecto: las visitas a otras empresas, la intensificación de la relación entre los profesores y los formadores, la incorporación de jubilados parciales como mentores, nuestras visitas al centro…y lo más importante, detrás de cada una de estas nuevas actividades estaba la ilusión, la creatividad y la motivación de una persona de la organización por aportar al proyecto de la FP Dual en Atlantic Copper.

Con el paso del tiempo, el planteamiento se iba haciendo más global con todo lo que ello conlleva. Me explico: la incorporación del mentor implicó a los alumnos a formar parte del relato de la empresa; que nuestros formadores fueran a impartir sesiones al centro, al total de los alumnos, amplió el conocimiento del otro mundo de los alumnos. La formación de los profesores en el complejo metalúrgico, de nuestros equipos, de nuestra empresa, de nuestra visión de la FP Dual, les hizo partícipes del proyecto y sus aportaciones al mismo les trasformó en una pieza clave. Todos, profesores y empresa, habíamos conseguido conformar un proyecto puramente orientado a los protagonistas de la historia: los alumnos.

Y como el proyecto crecía y crecía, y cada vez tenía más áreas involucradas, llegó nuestra área de Comunicación Corporativa con su creatividad e incorporó un desafío a los alumnos: la capacidad de trasmitir a un tercero qué podían aportar como personas y como profesionales a cualquier organización, un videocurrículum. Una manera más de trabajar las denominadas competencias blandas y, a la vez, mostrar su valor.

Ésta es de forma muy resumida nuestra historia de Dual en Atlantic Copper hasta el día de hoy, donde una modalidad formativa se ha transformado en un Proyecto de Vida de nuestros alumnos. Donde una clase no es una clase, sino un espacio de construcción de talento, de generación de compromiso, de madurez profesional. Donde las visitas a otras empresas tienen un sentido más allá de ver otros procesos. Se trata de abanderar la Dual mostrando cómo podemos dotar a la sociedad del talento necesario para seguir avanzando y donde trabajar las habilidades tiene un objetivo y un fin.

Porque a la pregunta, ¿para qué hacemos FP Dual en los centros y las empresas?, podemos encontrar mil respuestas, pero lo cierto es que el denominador común es que sus implicados construyen un proyecto de vida a partir de esta semilla que hoy da estos frutos y que, estoy segura, con la madurez que da el tiempo, dará mejores resultados, más diversos, más completos y eficientes que permitan una sociedad mejor dotada.