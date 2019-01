Miedo al 'Brexit'

La Bolsa española cayó ayer un 0,66%, aunque salvó los 8.800 puntos, lastrada por las caídas generalizadas en los mercados mundiales, un día antes de que el Parlamento británico vote el plan del Brexit de la primera ministra, Theresa May.

Con la prima de riesgo en 119 puntos básicos, el principal indicador nacional, el Íbex 35, restó 58,50 puntos, ese 0,66% -su mayor descenso en lo que va de año-, hasta 8.818,60 unidades, con lo que reduce las ganancias anuales al 3,26%.

La Bolsa llegó a perder más de un 1%, acorde con el resto de Europa, en vísperas de que el Parlamento británico decida si respalda o no el acuerdo de May con la UE sobre la salida del Reino Unido. La incertidumbre es máxima ya que la oposición y algunos miembros del partido de May han anunciado su voto en contra en la Cámara de los Comunes.

Además, los inversores conocieron ayer que la producción industrial de la Eurozona cayó un 1,7% y un 1,3% en el conjunto de la UE en noviembre de 2018 respecto a octubre.

En Europa, la Bolsa de Londres se dejó un 0,91%; Milán, un 0,61%; París, un 0,39% y Fráncfort, un 0,29%, mientras que el euro se depreció hasta 1,145 dólares.

Por otro lado, se divulgó que el comercio exterior de China se ha ralentizado en casi 4,5 puntos porcentuales en 2018, aunque sigue avanzando a un ritmo del 9,7% interanual, lo que confirma la ralentización económica del país debido, sobre todo, a factores como la guerra comercial con EEUU.

Ante este escenario, los principales mercados asiáticos terminaron a la baja, puesto que Hong Kong cayó un 1,38% y el CSI 300 de China se dejó un 0,87%.