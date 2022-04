¿Renaturalización o recementación del río Genil?

Desde las obras realizadas en los años 90 del siglo pasado, el río Genil a su paso por la ciudad de Granada es un pequeño arroyo que discurre sobre una solera de hormigón, encajonado entre altos muros de piedra, con siete represas para estancar el agua, aunque hoy día solo está levantada la última. Un río sin vegetación en sus orillas, sin vida. No voy a valorar la pertinencia o la utilidad de esas costosas obras que tenían como objetivo transformar este tramo del Genil en una zona de aguas semiestancadas en las que se podría navegar, pero es obvio que los objetivos del proyecto nunca se cumplieron. Por ello, mucha gente pensó que había que transformar este feo canal en un río de verdad. Había que renaturalizar el río, es decir, permitir que el río fluya libremente dejando crecer en sus márgenes vegetación. En tres plenos municipales en los años 2003, 2006 y 2017 se aprobó por unanimidad el proyecto de renaturalización del río Genil presentado por Ecologistas en Acción.

Han pasado casi 20 años desde que se aprobara por vez primera la renaturalización del río y a pesar del consenso de políticos y ciudadanía y de los éxitos logrados en la renaturalización de otros ríos como el Manzanares en Madrid o el Arlanzón en Burgos, esta transformación nunca se ha realizado.

Pero en septiembre de 2021, la convocatoria de subvenciones para fomentar actuaciones dirigidas a la renaturalización y resiliencia de ciudades españolas a cargo de los fondos Next Generation parecía poner punto final a esta larga espera. Esta convocatoria es competitiva y en esta edición otorga un máximo de 58 millones de euros para subvencionar los mejores proyectos encaminados a aumentar y mejorar las infraestructuras verdes de las ciudades como parques urbanos, tramos fluviales, huertos urbanos, etc. con el objetivo de luchar contra el cambio climático, disminuir la contaminación y aumentar la biodiversidad.

La oportunidad perfecta para financiar la ansiada renaturalización del río, pensamos muchos. Sin embargo, a esta convocatoria no se ha presentado el proyecto de Ecologistas en Acción, ya aprobado en varios plenos y que, lógicamente, se habría adaptado a los criterios de la convocatoria, sino un proyecto elaborado por ASITEC, para EMASAGRA (empresa público-privada). Y, sorprendentemente, en este costoso proyecto el río no se renaturaliza sino que se llena aún más de hormigón y se transforma en un paseo urbano sin árboles, con un elevado mantenimiento.

Comparemos algunos aspectos de ambos proyectos (el de Ecologistas en Acción fue actualizado en 2019).

El proyecto de renaturalización del río del Ayuntamiento solo comprende la modificación de 1420 metros. Comienza a 75 metros aguas arriba del Puente Verde y termina antes del puente del Camino de Ronda. Contempla la retirada de 6 compuertas y deja la última tal como se encuentra hoy, levantada, con la finalidad de que el agua embalsada alcance el nivel suficiente para abastecer la Acequia Gorda. Este embalsamiento de agua produce la acumulación de cieno y basura y es una fuente de malos olores y mosquitos durante el verano, por ello, EMASAGRA se ve forzada a limpiarlo anualmente con un coste aproximado de 200.000 € por temporada.

En este proyecto se elimina el centro de la solera de hormigón para rebajarlo y formar un canal de aguas bajas de unos 7 metros de ancho. Este canal estará bordeado por unos muros de hormigón, en forma de escollera con grandes piedras en un lado, y una escalinata en el lado opuesto cimentados al fondo del río, también de hormigón. El resto de la solera de hormigón, a ambos lados del canal de aguas bajas, se deja intacta y en algunas zonas se cubre de un pavimento blando para formar dos senderos que serán utilizados por los ciudadanos. Las plantas tienen un papel secundario: entre las estructuras de hormigón se integrará algo de tierra y grava sujetadas por unas mallas para no ser arrastradas por el agua y ahí se intercalarán algunas pequeñas plantas con riego por goteo. En los muros se dispondrán unas jardineras con plantas colgantes, de forma continua entre el Puente Verde y el Puente Romano y de forma discontinua hasta el final. Esas jardineras llevarán riego por goteo y también una instalación eléctrica para iluminar el río durante la noche.

Además, se prevé la instalación de seis escaleras de acero pivotantes para acceso de los ciudadanos a las sendas peatonales del río y se construirán tres nuevas rampas de acceso para personas con discapacidad. Para permitir el paso de un lado y otro del río, se construirán varios vados.

El coste de este proyecto es de 4.214.650 € (IVA excluido). La subvención puede alcanzar hasta 4.000.000. Por ello, el Ayuntamiento de Granada va a solicitar ayudas para hacer frente a 1.086.760 €, resultantes del pago del IVA y los 214.650 € no subvencionados

El proyecto de Ecologistas en Acción abarca 3.300 metros del río y comienza en el paseo Fuente de la Bicha, unos 300 metros río abajo del cruce con la autovía y termina en la unión del Genil con la Calle Eudoxia Piriz. Contempla la eliminación de las 7 compuertas o represas existentes y la construcción de un canal en altura, adosado a la pared, que lleve agua del río a la Acequia Gorda, eliminando de este modo el agua embalsada en la última represa que tantos problemas ocasiona.

Se retira la solera de hormigón, salvo una franja de un metro de anchura en los laterales y en el tramo de aguas bravas se perforará en algunos puntos para permitir crecer la vegetación. La aportación de tierra vegetal junto a los sedimentos depositados por el río, permitirá el crecimiento de plantas silvestres que unidas a los árboles de ribera y las trepadoras plantadas por el hombre originarán unas franjas de vegetación ribereña. Este alargado pulmón verde producirá una transformación ambiental y paisajística del río que se traducirá en un aumento de la biodiversidad animal y vegetal y una disminución de la temperatura, el ruido y la contaminación de las zonas aledañas. Además, el río se transformará en un corredor fluvial y verde que conectará los hábitats naturales de animales y plantas a un extremo y otro de la ciudad.

Para visualizar cómo quedaría el río tras esta renaturalización, pensemos en el río Darro a su paso por el Paseo de los Tristes y la Acera del Darro. Este tramo del río es uno de los lugares más atractivos y transitados de Granada, especialmente en verano, donde la frescura que asciende del agua y sus riberas arboladas es un alivio para el bochorno de la ciudad. Todo el mundo se asoma al pretil para contemplar el agua, la vegetación, las aves o simplemente para disfrutar del frescor.

El coste de la renaturalización propuesta por Ecologistas en Acción en 2019 era de 719.000 €, pero tres años después y con la construcción de un canal para abastecer de agua a la Acequia Gorda y todos los sistemas de monitorización para ver la evolución de la regeneración de la ribera del río, podemos concluir que su proyecto no superaría los 2.000.000 Euros. El Ayuntamiento tendría que pagar el IVA.

¿Por qué el Gobierno municipal ha escogido un proyecto que duplica en coste a otro ya aprobado en varios plenos y que, además: actúa sobre un tramo tres veces menor, no renaturaliza el río, no crea biodiversidad, no lucha contra el cambio climático, no disminuye la contaminación de la ciudad, no es un corredor fluvial y tiene un alto coste de mantenimiento? Y todo sin hacer partícipe a la ciudadanía de un proyecto que afecta a la calidad de vida de todos los granadinos.

Mientras ustedes buscan una respuesta, yo cruzo los dedos para que este proyecto no sea subvencionado y para que el Ayuntamiento presente en la convocatoria del año próximo un proyecto real de renaturalización y no de recementación del río.