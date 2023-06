Desde hace décadas el farmacéutico desarrolla una importante labor en la lucha antitabáquica, tanto en lo referente a educación sanitaria, prevención del tabaquismo y asesoramiento de quienes acaban de dejarlo, como en el seguimiento de los tratamientos que necesitan de prescripción o la indicación farmacéutica de aquellos que no requieran receta. Tal y como informan desde el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, el tratamiento de deshabituación es complicado y, por ello, es fundamental la labor que realizan las farmacias para contribuir al éxito de las terapias, en especial tras el inicio de la financiación de los primeros medicamentos con esta indicación en enero de 2020.

Ocho autonomías tienen en marcha diferentes convenios con los Colegios de Farmacéuticos para promover la cesación tabáquica desde las farmacias. Una de ellas es Andalucía, en la que ha participado el Consejo Andaluz de Consejo Oficiales de farmacéuticos (Cacof), que preside Antonio Mingorance, con motivo del Día Mundial sin tabaco que tuvo lugar el pasado mes de mayo.

“Las farmacias son los espacios sanitarios más próximos a la población, con 4.000 oficinas en nuestra comunidad, y pueden ayudar de forma importante a las personas que quieran dejar de fumar y llevar un estilo de vida saludable”, ha señalado el presidente del Consejo Andaluz, Antonio Mingorance. En concreto, las farmacias disponen de un procedimiento de intervención básica, mediante una serie de preguntas que se ofrece al paciente fumador, y que sirve para que se plantee de forma seria abandonar el tabaco y se pueda derivar a una cita con su médico para un posible tratamiento.

El tabaco sigue siendo el principal factor de riesgo del cáncer de pulmón, una enfermedad de la que cada año se diagnostican más de 30.000 nuevos casos. A pesar de que existe mucha información veraz en torno al cáncer de pulmón, existen algunos mitos sobre a la enfermedad. Por este motivo, desde el Grupo Español de Cáncer de Pulmón (GEPC) han elaborado un decálogo para desmontar estas creencias falsas.

Uno de ellos es que no afecta a mujeres, una afirmación falsa, ya que se ha duplicado su incidencia en ellas en los últimos cinco años. Tampoco fumar poco basta para no poder tener cáncer de pulmón, el tabaco es el principal factor de riesgo al margen de la cantidad. También es falso que el humo de terceros no afecte a los pulmones, el humo pasivo también los daña. Otro mito es que los chicos jóvenes fuman más que las chicas, lo que es falso, ya que las mujeres siguen siendo una preocupación para los expertos. Además, realizarse periódicamente pruebas de detección precoz no sirve para evitar la enfermedad, la única medida efectiva es dejar de fumar. También está extendida la idea de que cada vez fuma menos gente, lo que tampoco es cierto. Y, finalmente, padecer esta enfermedad no es sinónimo de muerte. Cada vez se conoce más las alteraciones genómicas y no se para de investigar, lo que abre la puerta a la esperanza de mejorar la supervivencia de quienes lo padecen.