'Self control', conocida internacionalmente en la voz de Laura Branigan, cantante estadounidense que versionó la composición del italiano Raf, 'nome di arte' (nombre artístico) de Raffaele Riefioli. Se ve que a la Branigan le iban los italianillos, porque sus dos grandes éxitos internacionales, esta 'Self control' y 'Gloria', con la que se dio a conocer, son obra de cantantes nacidos en el país trasalpino: Raf, en el primer caso; Umberto Tozzi, en el segundo. En realidad, Riefioli no está entre las grandes voces de la música de Italia, no ya en la faceta melódica que dominaban los italianos en los sesenta y buena parte de los setenta sino tampoco entre los cantautores, elenco en el que se inscribe Raf con producción propia o composiciones que grabaron otros artistas. También grabó en español, pero sin pena ni gloria en nuestro mercado. En definitiva, la 'balada dance' de esta 'Self control' tomó sello internacional y es más recordada hoy día en la susurrante voz de Laura Branigan, que le dio un sesgo más metálico y cortante en el 'sonido disco' que se oía por aquellos años.

La canción de Raf y Branigan está más cerca de aquella primera 'noche' bipolar de contraste con el día: "Oh, the nigth, is my world! / City ligths, painted girls" ("¡Oh, la noche! Es mi mundo. / Luces de ciudad, chicas pintadas", en contraposición al día, "in the day nothing matters. / It's the nigth time that flatters" ("En en el día nada importa. / El tiempo de la noche es adulador"). Así, la canción proclama: "In the night no control" ("En la noche no hay control"). De ahí, que este cancionero recomiende quedarse únicamente con el título de la canción, 'autocontrol', porque todo aquel que asuma los postulados de Raf/Branigan tiene poco futuro en la primera fase que nos disponemos a inaugurar y se arriesga a ser multado por un guardia si "te has llevado mi autocontrol, / me tienes viviendo solo para la noche. / Antes de que llegue la mañana la historia ya se contó".