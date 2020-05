Si me dejas ahora... Podría habérselo dicho Pedro Sánchez a Pablo Casado este miércoles en el Congreso cuando el PP amagaba con votar 'no' a la prórroga del estado de alarma. El comité de expertos que asesora a este cancionero analítico recomendaba por tanto que dedicásemos el comentario de hoy a a este trance para lo que remontó a 1976 para aportar la composición de Chicago, If you leave me now, que se traduce exactamente así, Si me dejas ahora. Sería el caos, había dicho el ministro Ábalos.

Entonces el cancionero, huyendo de sentencias tan tremendistas, optó por dedicar la canción a todos esos capullos que el mismo sábado se dedicaron a montar 'botellones' en Madrid y otras zonas de España, aprovechando la primera salida tasada que el Gobierno autorizaba después de mes y medio de confinamiento. Y apelar a la letra de la canción elegida, desde el punto de vista del personal sanitario. Porque se pone en la piel de cada uno de esos héroes nuestros que están en primera fila desde el primer día de esta batalla, que se pusieron a la tarea sin equipos ni materiales contra un enemigo invisible y desconocido, conscientes del riesgo de contagio que asumían, como efectivamente ha sido hasta arrojar en España la cifra más alta de personal sanitario afectado... Y van estos inconscientes y se lanzan a la calle sin respeto no ya a la solidaridad que se supone entre integrantes de una comunidad sino a la lógica y el sentido común.

Si me dejas ahora... deben de estar pensando todos esos médicos, enfermeras, auxiliares, asistentes, celadores... que ven cómo en este tiempo en el que hemos visto que una cajera de supermercado vale más que los goles de Messi hay test para todos los futbolistas y faltan para ellos. Y deben también pensar en ese 'si me dejas hora' cuando tengan noticia no solo de estos 'botelloneros' sino también en la contemplación de esos paseos rebosantes de personas que no guardan la separación recomendada para el distanciamiento social y, en definitiva, en estos días euforizantes de salida controlada que preludian la suelta final, cualquiera con un comportamiento insolidario pueda estar propiciando un repunte de la infección que, al obligar a la vuelta atrás, a otra vez las restricciones de salida y tránsito, significara que no ha servido de nada todo este periodo anterior de domingo perpetuo en arresto domiciliario.

Dijimos aquí que es la hora de la responsabilidad individual. Bien estaría que alguno o todos esos inconscientes, precisamente los que más vida tienen por delante, amarrasen sus ansias de salida para no causar ni causarse un perjuicio general. Para ellos, los sones de Chicago, una 'big band' de rock que nació a mediados de los sesenta aunque el éxito internacional no les llegó hasta 1976, precisamente de la mano de esta If you leave me now que nos debería inspirar para no dejar en el abandono a quienes se baten contra el coronavirus. Si me dejas ahora "you'll take away the biggest part of me" ("te llevarás la mayor parte de mí"); por eso, en la canción sigue "no, cariño, por favor no te vayas", que en la actualización requerida por este cancionero añadiría "por favor, no te vayas de botellón". Si me dejas ahora "you'll take away the very heart of me. / No, baby, please, don't go" ("te llevarás mi propio corazón. / No, chica, por favor, no te vayas"), a lo que este cancionero puntualiza: te llevarás mi propio corazón, sí; pero también tu propio hígado como sigas bebiendo como un cosaco...

La canción presenta a continuación, en su estribillo, otras invocaciones de desgarro por un amor en crisis: "A love like ours is love that's to find. / How could we let it slip away?" ("Un amor como el nuestro es difícil de encontrar. / ¿Cómo vamos a permitir que se esfume?"). Pero en la actualización de este cancionero interesa más la formulación de sus tres versos finales: "When tomorrow comes / and we'll both regret / of the things we said today..." ("Cuando llegue mañana / y los dos nos arrepintamos / de las cosas que dijimos hoy"). Pues eso: que con comportamientos y actitudes insolidarias de ahora cuando el futuro nos alcance más de uno se arrepentirá de lo que dijo o hizo en las circunstancias de tragedia actual que nos rodean.