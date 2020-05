La duda como método para llegar a verdades ciertas desde las que fundamentar el conocimiento posterior. Descartes desarrolló esta duda metódica en el siglo XVII pero la canción que asoma a este cancionero analítico de hoy no ha ido tan lejos en el tiempo y en su discurso de la duda apela a Antonio Flores y su 'No dudaría', datada en 1980, una duda en condicional que, tres siglos después de la duda cartesiana, es más de actitud y arrepentimiento por los errores cometidos que método para conocimientos sucesivos.

'No dudaría' inspira este comentario de hoy con ese mismo afán condicionado: "Si pudiera..." olvidar, borrar, explicar, quemar, sembrar, devolver, olvidar, lograr... Hasta ocho infinitivos (uno de ellos, repetido), para la formulación final, "no dudaría en volver a reír". Que en el contexto de esta crisis y sus protagonistas políticos se expresaría de otra forma. Es decir, ¿qué, cuáles, cuántas 'experiencias' de las que relata Antonio Flores en la canción llevarían a nuestros políticos, en el contexto de la gestión de la crisis por la pandemia, al remordimiento por el error cometido y a no dudar si pudieran echar atrás en el tiempo y supieran lo que ahora saben?