Banderas en Andalucía

Hoy es 4 de diciembre, el día de la Bandera de Andalucía. Esta fiesta es nueva, aunque con trasfondo histórico. Ha sido aprobada por la Junta, siendo presidente Juan Manuel Moreno Bonilla, que estuvo listo. La izquierda situada a la izquierda del PSOE (a la que no se denomina extrema izquierda) suele reivindicar el 4 de diciembre como el verdadero día de Andalucía, por las manifestaciones de 1977. También Alejandro Rojas-Marcos, líder del extinto PA, le recordó a Juanma la importancia histórica de esta fecha. De modo que el presidente de la Junta decidió la creación del Día de la Bandera de Andalucía, para que no lo adelanten por el carril del andalucismo reivindicativo. Y, a la vez, para distinguirse aún más de Vox, que es alérgico a las celebraciones de la autonomía andaluza, aunque tienen a 14 diputados cobrando en el Parlamento.

Cuando Juanma Moreno lo anunció, la gente empezó a preguntar: ¿vamos a disfrutar un día de fiesta más? La respuesta es no. El calendario laboral no lo permite. Aunque sí se podría cambiar un festivo (de los que son movibles en Andalucía) por otro. Ese remedio sería peor, pues no iban a cambiarlo por el Jueves Santo, pongo por ejemplo. Así que no habrá nuevo festivo.

Dedicar un día a la bandera andaluza enlaza con nuestras tradiciones de bandera. Por el sector más cañí, se cantaba mucho con Marujita Díaz el pasodoble de "banderita tú eres roja, banderita tú eres gualda". El arranque es fuerte: "Allá por tierra mora/ allá por tierra africana/ un soldadito español/ de esta manera cantaba". La parte roja de la banderita española es la que más gusta al rojerío, que en el fútbol apoda a España como La Roja cuando gana, y le dicen la selección de Luis Enrique cuando pierde. En el Mundial visten de rojo total.

Hubo un partido que se llamaba Organización Comunista de España-Bandera Roja, en el que militaron comunistas de relieve, como Jordi Solé Tura (uno de los padres de la Constitución, el más olvidado), pero también el socialista Pérez Touriño, ex presidente de la Xunta gallega, y hasta ex ministros del PP, como Josep Piqué y Pilar del Castillo, que evolucionaron con el tiempo.

Con Bandera Roja se apreció que la revolución pendiente se vino abajo. Pero el Día de la Bandera de Andalucía nos recuerda que sigue vivo aquel espíritu de una Andalucía con identidad propia. Y que es compatible con celebrar la Constitución española, dos días después, puesto que forma parte del mismo espíritu democrático.