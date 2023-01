Es el turismo la gallina de los huevos de oro? En el contexto actual, quizá. Pero solo quizá. El caso de Granada puede ser un claro ejemplo de cómo, siendo conscientes del peso económico que el turismo tiene en el PIB de la ciudad y de la provincia, se pueden hacer apuestas a futuro que mejoren las debilidades del monocultivo en ese sector.

No hay mas que ver cómo el ayuntamiento, bajo el gobierno del Grupo Municipal Socialista, ha conseguido casi tres millones de euros de los fondos Next Generation para poner en marcha siete proyectos de sostenibilidad turística. Proyectos que incluyen no sólo rehabilitación de nuestro rico patrimonio, sino también la aplicación de nuevas tecnologías al sector o medidas relacionadas con la sostenibilidad ambiental.

No hay más que ver cómo, en el FITUR de este año, la ciudad se ha reivindicado como una ciudad de festivales, aunando rock y gastronomía en una innovadora y dinámica propuesta y sustentado en una programación cultural que ha de ser referente en el sur de Europa.

No hay más que ver cómo nuestro alcalde, también dentro de FITUR, ha mantenido encuentros con grupos hoteleros buscando inversiones que garanticen la calidad del modelo que ofrecemos.

Aunque también fuera de FITUR, haciendo balance del trabajo ya realizado, en estos días se han dado a conocer los datos que el turismo de congresos, una de las alternativas por las que apuesta el actual equipo de gobierno municipal, ha supuesto para Granada en 2022. Se han realizado en ese año casi 400 congresos con unos 49.600 asistentes, con una media de pernoctación de casi tres días y un impacto económico en torno a los 39 millones de euros.

Tan necesario es cuidar la Alhambra, el Albaicín, la Catedral o la Cartuja como complementar la oferta patrimonial con nuevas propuestas, mejorar simultáneamente la oferta gastronómica y de alojamiento, evitar que ningún barrio de la ciudad se convierta en parque temático, impedir que los usos turísticos acaben con los usos ciudadanos, conseguir que el peso del sector turístico en el PIB de la ciudad no impida el desarrollo del sector cultural o del científico o de la economía circular…

Conseguir simultáneamente que éste sea también el objetivo del resto de instituciones, incluir en ese viaje a la sociedad civil y a movimientos ciudadano. Grandes retos, difícil empresa. Pero en esto del turismo, como en tantas otras cosas, es mucho más importante y hasta necesario trabajar por la calidad antes que por la cantidad. Y en ello está ahora mismo el Ayuntamiento. Ni tan mal.