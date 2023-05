Elaborar programas electorales es una tarea apasionante. No es broma; lo digo por experiencia. Se trata de imaginar cómo debería ser una ciudad, una provincia o una universidad; qué debería cambiar o qué podría hacerse de otra forma. Para ello, la única premisa es conocer bien aquello de lo que se escribe. Por tanto, no esperaba mucho del programa y la campaña electoral del PP de Granada capital para las elecciones municipales. La candidata ni conoce la ciudad ni la ciudad la conoce a ella. Y lo mismo puede decirse de la mayoría de los miembros de la candidatura. Los que si la conocen, porque se la han pateado durante los últimos años, han sido expulsados de la candidatura como si fueran los responsables del desastre del dos más dos o del abandono de las funciones de gobierno que terminó llevando a Paco Cuenca a la alcaldía. Por tanto, esperaba los típicos lugares comunes: defender las tradiciones, apoyar al tejido productivo, mejorar la movilidad, etc. Todo ello aderezado de mucha propaganda electoral, fotos con fondo claro, entrevistas amables o masiva utilización de mensajes microsegmentados en Facebook, que deberían estar prohibidos tras la experiencia de Cambridge Analytica.

En este sentido, debo reconocer que me ha sorprendido la propuesta de crear un polo tecnológico para la actuación conjunta con Málaga en Inteligencia Artificial. Y no sólo porque se trata de una propuesta relevante sino también por elegir precisamente la Inteligencia Artificial para esa “actuación conjunta”. De verdad no se les ha ocurrido otro ámbito. Málaga tiene 600.000 habitantes y Granada 230.000. Si atendemos al área metropolitana la proporción es similar pues Granada supera el medio millón pero Málaga tiene más de un millón. La relación entre dos entes territoriales tan desiguales nunca va a ser de igualdad sino que el mayor va a ocupar siempre la posición preeminente. Aún así, son muchos los espacios en los que Granada puede aprovechar la sinergia de esa gran urbe, aunque suponga depender de ella. Pero no entiendo que se plantee precisamente en uno de los pocos asuntos en los que el desarrollo de Granada es muy superior al de Málaga. En Granada, con el importante sostén de su Universidad, están en marcha grandes proyectos en colaboración con administraciones y empresas que la configuran como el centro de Inteligencia Artificial del sur de Europa. Por ello, cuesta trabajo entender que precisamente en esa materia la candidata del PP plantee una actuación conjunta con Málaga. Denota el desconocimiento de cuáles son las fortalezas y cuáles las debilidades de Granada.