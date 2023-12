Esta semana de han cumplido 150 años del suicidio en Riga de nuestro ilustre paisano, Ángel Ganivet, preso de una profunda crisis espiritual, “malhumorado, melancólico, abrumado, entontecido”, tal y como él mismo escribió en una carta. Sin su mujer, solo, tras las pérdidas de las últimas colonias de España, entristecido por la grave situación de su nación, enfermo por una sífilis que le estaba provocando demencia y una parálisis general progresiva, cayó en una profunda depresión que lo llevaría a suicidarse, tirándose desde un barco al río Dvina, en la capital de Letonia donde ejercía como cónsul. Pues bien, de un tiempo a esta parte viene instalándose entre nosotros ese pesimismo ganivetiano, que tanto parece pesar sobre esta ciudad.

No dudo que la época que le tocó vivir le dio razones más que sobradas para contraer ese pesimismo estructural que acabó con su vida, pero lo que me preocupa sobremanera es que, de vivir hoy en día en su ciudad natal, el autor del Idearium Español, o de Granada la Bella, no acabara igualmente quitándose la vida, seguramente no arrojándose al río Genil, pero quizás si tirándose por el Tajo del Pollero.

Si don Ángel estuviera entre nosotros agravaría su pesimismo crónico con las estadísticas que colocan a su amada tierra a la cola de todo lo bueno y a la cabeza de todo lo malo, pobreza y paro disparados, renta per cápita y producto interior bruto hundidos. No mejoraría mucho el estado de ánimo de nuestro ilustre paisano al observar la progresiva descapitalización de su Granada, que por obra y gracia de la indolencia de sus hijos y de la voracidad de una Junta de Andalucía insaciable, está siendo despojada en los últimos tiempos, de todos aquellos atributos que la distinguían del resto de ciudades.

Salvo el espacio físico de la Alhambra y el macizo de Sierra Nevada, por imposibilidad física, todo lo demás le está siendo expoliado a ‘Granada la Bella’. Esta misma semana hemos asistido al ingreso en la UCI de la Escuela Andaluza de Salud Pública, de la que solo quedan por privatizar los inodoros y también a la confirmación de que la Residencia de Tiempo Libre de Pradollano, único lugar donde poder alojarse en Sierra Nevada durante la temporada de esquí, sin tener que vender un riñón para pagar la factura.

¿Y saben lo peor?... Que este estado de cosas se produce porque nos hemos convertido en unos auténticos consentidores, abúlicos, indolentes y conformistas, generando una clase política –de derechas y de izquierdas–, fiel reflejo de nuestra nulidad, e incapaz de alzar la voz para clamar ante semejante expolio.