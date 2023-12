En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía... Y dijo Dios: Hágase la luz; y la luz se hizo. Y vio Dios que la luz era buena...” (Génesis 1.3).

Visto lo visto en Granada, a centenares de familias de la zona norte de nuestra ciudad solo le falta encomendarse a Dios para que la luz, que pagan religiosamente, se haga en sus domicilios; para que los equipos médicos de los que muchos dependen, sus ascensores y electrodomésticos puedan funcionar, para que puedan calentarse en estos fríos días, o para que sus niños puedan hacer los deberes y competir así en pie de igualdad con los niños de la calle Recogidas.

Tras la enésima reunión de la inoperante “mesa” creada allá por el cretácico, para “resolver” el problema, Endesa ha vuelto a hacer de su capa un sayo y durante el mes de noviembre y primeros días de diciembre, ha vuelto a dejar sin luz a miles de personas totalmente indefensas y a merced de una compañía que ha ganado la friolera de 1.059 millones netos entre enero y septiembre de 2023 .

Olvídense de eslóganes ni zarandajas como lo de la responsabilidad social corporativa, para Endesa, solo cuenta el beneficio de su accionistas, a costa de cualquier cosa, incluyendo un pésimo servicio, una peor atención al cliente, un trato lamentable a sus trabajadores y un nulo mantenimiento de las infraestructuras necesarias para un correcto servicio que, o no quiere, no sabe, o no puede, dar a quienes lo pagan religiosamente.

La compañía ha agotado todas las excusas y todo su crédito, al tiempo que todas las administraciones –central, autonómica y municipal– están demostrando una incompetencia incalificable a la hora de resolver el problema.

¿Se imaginan que esa situación, que llevan sufriendo más de una década, se viviera en las calles Recogidas, Reyes Católicos, Ganivet o Gran Vía? ¿Se imaginan que fueran los Escolapios o los Maristas los colegios que durante dos semanas solo tuvieran luz durante una hora al día? ¿Se imaginan que los cortes afectaran al ferial de Almanjáyar o a Alcampo, por cierto ubicados en la misma zona? ¿Cuánto tiempo creen que tardaría Endesa el resolver el problema y cuales serían las sanciones que recibiría la suministradora por parte de las administraciones competentes?

No olvidemos que cada día que pasa, la brecha que estamos provocando con este tipo de situaciones es más grande y más costará impulsar esas vidas para que prosperen... porque la zona norte es un barrio humilde no un gueto.