Luis Salvador 'on tour'

El alcalde de Granada, Luis Salvador, ha iniciado esta semana una gira política cuyo hit más repetido es el de la Capitalidad Cultural 2031, con un estribillo que empieza a ser reconocible pero con unas estrofas que están por definir. El regidor llevó su quejío al Parlamento de Andalucía con unas granaínas (cante surgido en lo más profundo de esta tierra) en las que reclama más recursos para sacar adelante a una ciudad que necesita recursos y mucho rock and roll para salir de su cierta apatía. Aunque al polifacético Salvador también se le dan bien otros registros y en su vuelta por la Meseta Central ha bailado un chotis bien 'agarrao' en Madrid con el mediático Almeida y se ha puesto barroco en Toledo para recabar apoyos de cara a su empeño en la carrera cultural hacia 2031. En definitiva, que el solista del bastón de mando (sin sus tres ediles de acompañamiento) ha decidido coger carretera y manta para reconstruir Granada con la cultura por bandera. La música no suena del todo mal, veremos la letra. Y si finalmente son necesarios estos on tour porque la capital no está para que al final todo sean conciertos unplugged.