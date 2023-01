No está ninguna señal de prohibido sentarse pero es evidente que este banco no está apto para su uso. Así lo ha determinado la autoridad competente en bancos y su motivo tendrá, evidentemente. Una pena, porque ayer en Granada mientras lució el sol el día invitaba a ver pasar la vida sentado en la vía pública. Se anuncia borrasca para los próximos días, lo que de ser efectiva no hará falta ni impedir el 'asentamiento'.