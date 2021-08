Mejor desde la tumbona

Por más que intento evadirme de los comentarios oportunistas y de aquellos tiralevitas que saben de mi ideología, no encuentro a nadie que no critique al presidente del Go-bierno. Desde un rincón privilegiado en la Sierra de Cazorla, intento abstraerme escu-chando las conversaciones de los clientes del hotel donde me hospedo, lejos de que puedan llamarme cotilla pero con la esperanza de encontrar a alguien que alabe su gestión. Y es que los españoles estamos hasta las pelotas de tanto despropósito.

A pesar de la grave crisis en Afganistán y del duro golpe que supondrá para nuestros bolsillos la subida récord del precio de la luz, el socialista no ha abandonado el Palacio de La Mareta desde que comenzara sus vacaciones el pasado cuatro de agosto y que prolongará hasta este fin de semana. Entiendo que será mucho más cómodo mandar un par de tuits desde la tumbona y con sus alpargatas que ponerse el traje y la corbata para comparecer ante los medios. ¿Imaginan si hubiera sido el bonachón de Rajoy?

Lo que está claro es que el presidente sólo segrega sueños, es decir, imagina que hace algo sin hacerlo. Después de seguir de cerca su gestión estoy llegando al convencimiento de que Sánchez no es socialista o comunista. Sánchez es, simplemente, un militante de sí mismo. Es un hombre testarudo que guarda mucho coraje en su interior como vemos en muchas de sus expresiones. Y obsesivo, necesita dejar las cosas muy claras, el famoso "no es no" lo refleja. En definitiva, es una narcisista patológico como ya lo han "diagnosticado" algunos psiquiatras que prefieren guardar su anonimato.

Sánchez sabe que es muy probable que sean sus últimas vacaciones en el palacete, con Falcon incluido, y por eso las está estirando. Eso sí, seguro que habrá sacado tiempo para descolgar el teléfono y llamar a su colega Biden para que los mismísimos marines del ejército de los EEUU recojan a los compañeros del CNP que le protegen en sus vacaciones. ¡Todo un detalle!

Y es que la polémica que rodea la actuación del presidente en esta crisis internacional no cesa. Ahora se ha sabido que en el Consejo de Ministros del pasado tres de agosto, antes de irse de vacaciones, autorizó el cese del valiente embajador de España en Afganistán. El mismo que declinó regresar en el primer vuelo a Madrid para coordinar las tareas de repatriación de todo el personal presente en el país afgano.

Hechos, no palabras.