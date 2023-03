Hoy ya es 10 de marzo, justo dos días después del día internacional de las mujeres. Desde hace unos años la revolución silenciosa que este movimiento supone está levantando ampollas y, en consecuencia, se han empezado a armar (y no es casual esta palabra) estrategias para frenar el avance del feminismo y sus conquistas. Todo ello, lógicamente, convenientemente disfrazado de buen rollo.

Vamos, que ahora mismo, ya todo el mundo es feminista. Mujeres y hombres que creen que los espacios de poder se ocupan exclusivamente por mérito y capacidad, así que no hacen falta políticas de cuotas. Mujeres y hombres que consideran que hay que luchar contra todo tipo de violencia, porque no es cierto que haya miles de mujeres insultadas, ninguneadas, golpeadas o asesinadas sin otro motivo que ser mujeres. Mujeres y hombres que opinan, en el ejercicio de su libertad, que a las niñas hay que enseñarles a vestirse y comportarse de la manera adecuada para que no vayan provocando, aunque al mismo tiempo hay que enseñarles desde chiquititas a maquillarse y cuidarse para gustar…

En fin. La mejor estrategia para vaciar de contenido una lucha: pensar que ya todo es feminismo. Afirmar que ser mujer es un sentimiento. Creer que el feminismo, como la democracia, vienen de serie.

Nada de esto es verdad. El feminismo sigue siendo necesario. Y es más necesario que nunca saber quién representa de verdad esa opción. No basta con ser mujer para ser feminista. Hay que entender y aceptar las discriminaciones a las que aún nos enfrentamos, hay que estar dispuestas a seguir luchando por el derecho de todas las mujeres a disfrutar de lo que nos corresponde: la mitad de todo.

Todo esto viene a cuento de las próximas elecciones municipales. Ahora que ya van siendo públicas listas y candidaturas, ahora es cuando conviene afinar el juicio y no dejarse llevar por titulares engañosos. Si no propone incorporar a la agenda política medidas concretas para mejorar los derechos de las mujeres, ahí no es. Porque también en los ayuntamientos se trabaja para consolidar y avanzar en feminismo. Desde la elaboración de los presupuestos con perspectiva de género hasta la creación de redes de espacios de ocio libres de agresiones machistas. De estas medidas y otras muchas más en la misma línea es un buen ejemplo el Ayuntamiento de Granada. Pero no es por casualidad. Es porque quienes ahora gobiernan sí creen que el feminismo ha de estar en la agenda política. Para mejorar la vida de las mujeres, claro, pero también la de los hombres.