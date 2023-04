¿Un OVNI sobre Granada?

Aunque ahora anochezca más tarde, eso no quita que, en el cielo de las ciudades puedan verse esos "objetos voladores no identificados", que irónicamente en el momento que les pones esa etiqueta ya están identificados. En cualquier caso, ayer un vecino de la capital vio un cúmulo de nubes sobre Granada, ya al atardecer, que bien podría seri nterpretado, por su forma ovalada, como uno de esos objetos no (o sí) identificados, todo depende de la interpretación de cada uno.