El olor a café impregna el aire de la casa. He salido al jardín y un colorín descarado ha compartido el agua de mi vaso. Con un pequeño salto ha vuelto a la rama del limonero para limpiarse en ella el pico. Cantan los mirlos en el níspero y el azul del cielo, que hoy parece más limpio, da nitidez a las formas. Pienso en la necesidad de pintar. En que sería bueno reformar el estudio, en ese artículo que no consigo terminar. Pienso en llamar a mi madre, en que quizás estaría bien lavar el coche antes de emprender de nuevo viaje. Miro a mi alrededor, en el silencio de esta mañana clara me detengo en los pequeños objetos que llenan los estantes, la vida que decora muros, ocupa rincones, me habla de viajes, de estancias, de amigos queridos, de queridas amigas, de familia que crece, de los que ya no están. La biblioteca reclama, soberbia, cada vez más espacio y en los espejos las arrugas se van acentuando. Son esas pequeñas cosas que dan sentido a los días y que la rutina oculta amable con la tranquilidad de que todo está en su sitio, esperando desaparecer con la oscuridad de la noche para volver con la luz de un nuevo día.

Miro a mi alrededor e intento imaginar cómo reducir la vida a un macuto, a una maleta, a una pequeña bolsa de viaje, cómo despedirme de los años, de los rostros de las fotografías, de los libros, de los rincones de esta casa que hemos ido construyendo despacio, cómo obviar el canto de los mirlos altivos. Intento ponerme en la piel de los que ayer esperaban también pacientes a que el café hirviera, de los que miraban desde la ventana el azul de un cielo calmo, la nieve caer con su lentitud singular, los pájaros en las ramas heladas, en las carreras por no llegar tarde al colegio, al trabajo, los mismos que hoy corren para esconderse en las bocas de los metros, en los sótanos húmedos, en las alcantarillas como ratas y miran al cielo con pánico. Qué poco evoluciona el ser humano. Dispuesto siempre a nutrir al fascismo, a cebar con armas al miedo. La destrucción como propósito. Porque la guerra sigue siendo el gran negocio para todos. Oriente y Occidente juntos hoy en su objetivo común. Ya vendrá la reconstrucción, el segundo gran negocio. Los enfermos de cáncer del hospital de oncología que se interpuso en la trayectoria de un misil no importan. Los niños, los ancianos, el pueblo, víctimas necesarias que retroalimentan la guerra. Raza inmunda ésta a la que pertenezco.