El famoso off the record de Feijóo a los periodistas confesando que se planteó la posibilidad de indultar a Puigdemont y que considera difícil apreciar terrorismo en la actuación del fugado, a sólo unos días del 18-F, no sólo causó un desconcierto mayúsculo entre todos los ciudadanos que defendemos la igualdad ante la Ley y la prevalencia de la Constitución y del Estado de Derecho sobre cualquier interés político, sino que también fue aprovechado por una izquierda acorralada por la inconstitucional amnistía, que recibió un inesperado balón de oxígeno de cara a las elecciones gallegas.

Y, por esas torpes declaraciones, los comicios gallegos se habían convertido en un auténtico match point para Feijóo, de manera que, si el PP no conseguía la mayoría absoluta, su liderazgo a nivel nacional sería puesto en cuestión, con una Ayuso como relevo más probable, y un Bonilla expectante.

Pero el 18-F el PP ha revalidado por quinta vez consecutiva su mayoría absoluta en Galicia y el PSOE ha consumado su debacle electoral, por lo que Feijóo ha salvado los muebles y, por ahora, no va a verse cuestionado como líder popular, pese a lo desacertado de sus famosas declaraciones.

En el PP advirtieron el error de comunicación y han estado muy preocupados por una posible derrota que finalmente no se ha producido. Esperemos que hayan aprendido que deben continuar con la línea coherente que siempre han mantenido de defensa de la Constitución, la igualdad de todos los españoles y su posición contraria a los indultos, mantenida ya desde antes de que Sánchez indultase a Junqueras y compañía, si no quieren que Vox, en plena crisis interna, vaya recuperando los votos que Feijóo ha conseguido reconquistar con mucho esfuerzo.

La victoria de Rueda es también la de Feijóo ¿Y la derrota sin paliativos de Besteiro, no es también la de Sánchez? Evidentemente, porque, aunque las elecciones autonómicas tienen su propia clave territorial, el escenario polarizado que vivimos convierte todo comicio en un plebiscito nacional. Y, así como se ha cuestionado el liderazgo de Feijóo en función del 18-F, el de Sánchez debería serlo igualmente, porque el batacazo socialista ha sido mayúsculo, y no digamos el de sus socios “progresistas” de Sumar y Podemos, quimeras con cero parlamentarios y cero implantación territorial.

Tras el 18-F, Sánchez sale muy tocado respecto a la amnistía a toda costa, y Feijóo, que se la jugaba, se ha salvado de su inesperada y desconcertante torpeza y sale reforzado de cara a los próximos escenarios electorales, principalmente para las europeas. Y a nivel nacional, salvado tambié