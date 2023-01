Sin ánimo de polémica escribo este Cajón para aclarar una cuestión puntual al catedrático, compañero de la UGR, cuya carta a los medios ha sido "viral" en los últimos días y que ha recibido contestaciones, a favor y en contra, en diferentes medios. El catedrático dice: "Hacemos parciales tal y como establece la evaluación continua para tratar de aprobar a un mayor número de alumnos…". Permítanme contar una personal historia.

En los planes de estudio de aquella, según el catedrático, magnifica universidad de años atrás, me remonto a los años 80, en la Licenciatura de Biología de la UGR había una asignatura, la Microbiología, "la Micro de tercero", como la conocíamos. Aprobar aquella materia era casi aprobar la carrera y no porque el catedrático fuera duro, es que había una enorme cantidad de contenidos, entre ellos la clasificación bacteriana del Manual Bergey's. El catedrático que ponía los exámenes era Enrique Montoya, un excelente profesor, con quien luego trabajé como becario de investigación y que me impartió la asignatura. Don Enrique, conocedor de la dificultad de la materia ponía 4 parciales en el curso, las asignaturas era anuales, así que nos tirábamos todo el año estudiando Microbiología; era una forma de memorizar todo aquello (¿me acuerdo ahora de ello?), y además, cosa insólita en toda la carrera, cada dos o tres semanas, nos ponía, en clase, unas preguntas cortas que podíamos responder y así íbamos sumando puntos para la calificación final. Era el curso 1982-83. Estoy seguro que Montoya no pensaba en evaluación continua, ni en competencias, ni en créditos ECTS, ni en el presupuesto del departamento. Yo diría que pensaba en ayudarnos a meternos en la cabeza su materia en la forma que pensaba más adecuada, es decir no dejarlo todo para un examen final. Ese sistema le suponía a él y a todos los profesores del departamento estar corrigiendo parciales y preguntas cortas todo el año, en clases de 100 alumnos.

Se engaña usted, querido catedrático, si cree que evaluación continua es poner parciales. Si seguimos pensando que la única forma de evaluar a nuestros estudiantes es poner un examen o un par de parciales y entonces somos profesores de universidad (titulares o catedráticos) y ¿es esa la forma de diferenciarse del profesor de secundaria al que usted no quiere parecerse? Evaluación continua es otra cosa que da más trabajo al docente y que dificulta bastante el publicar para tener sexenios de investigación, pero ya sabe usted, querido compañero, que los quinquenios de docencia los dan casi gratis. En eso, es verdad, nos engañamos todos. Vale.