Cuando hace algunos años hablábamos en los medios de comunicación de esa auténtica lacra que suponía la violencia machista, casi todos coincidíamos en mirar esperanzadoramente al futuro, desde el convencimiento de que quienes entonces eran niños y ahora son adultos, vivirían en unos escenarios de igualdad que supondrían en la práctica la erradicación de esa violencia. Lamentablemente eso no solo no ha sido así, sino que según los datos sociológicos que periódicamente vamos conociendo, se está produciendo una más que preocupante deriva, en la que observamos como los más jóvenes disculpan, cuando no hacen suyas conductas claramente machistas, llegando incluso a no reprobar la violencia.

Los hechos son muy tozudos. El pasado viernes, una granadina de poco más de treinta años era asesinada por su pareja en el domicilio que compartían en la Avenida de Madrid. Sandra hace el número 16 en la trágica nómina de las mujeres asesinadas en Andalucía por el hecho de serlo en lo que llevamos de año. Una demoledora cifra que ya supera el negro balance de 2022.

Tendríamos que preguntarnos por qué teniendo una de las legislaciones en materia de igualdad más avanzada del mundo, las leyes de protección a las víctimas y castigo a los victimarios más exigentes; habiéndonos dotado de valiosísimos recursos humanos y técnicos para este combate y colocado la lucha contra la violencia machista en el supuesto relato nacional, las cifras de víctimas y de casos se mantienen, cuando no aumentan.

Según el Barómetro del Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, uno de cada cinco chicos de entre 15 y 29 años cree que la violencia de género es un invento ideológico y uno de cada cuatro cree que el feminismo busca perjudicarles. El porcentaje de quienes afirman que la violencia de género es un problema social inexistente, calificándolo de invento ideológico aumenta respecto a 2019, tanto en hombres como mujeres, aunque este incremento es más significativo en ellos. Un 5,7% de mujeres jóvenes consideraba en 2019 que “la violencia de género no existe y que es un invento ideológico” frente al 11,9% de hombres. En 2021 ambos porcentajes aumentaron sustancialmente y un 9,3% de mujeres lo creen frente a un 20% de hombres (uno de cada cinco entrevistados).

No busquen más, en la educación de nuestros hijos está gran parte del problema.