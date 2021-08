No cabe duda que los cuarenta años de gobierno socialista en Andalucía han dado para mucho. El 2 de diciembre de 2018 los andaluces se cansaron de un partido que ha gobernado nuestra tierra como si de su cortijo se tratase, con una extensa tela de araña clientelar y multitud de militantes del PSOE ocupando altos cargos y puestos de confianza del gobierno. Es extraño, cuanto menos, que una región que ha recibido más de cien mil millones de euros de los fondos europeos se haya mantenido en el furgón de cola de la economía española. Está claro que querían tener controladas las voluntades de los andaluces a través de la cultura del subsidio y del despilfarro del erario público.

Primaron la política de las subvenciones, incentivando actividades improductivas, de manera que cuando se acababa el dinero, se acababa dicha actividad económica. No quiero creerme que la comunidad autónoma más poblada de España y la segunda más extensa estuviera llena de "mentirosos, falsos, engañadores y embaucadores", tal y como recoge el tratado 'La infame fama del andaluz' del antropólogo sevillano Alberto del Campo. Tan sólo hay que recordar refranes como "hombre de bien y cordobés, no puede ser" o "al andaluz hazle la cruz y al sevillano con las dos manos" para ver cómo nos veían en el resto del país. Sinceramente, creo que no supieron aprovechar el talento de los andaluces. ¿O los más de ocho millones y medio de andaluces somos cazurros? ¿Cómo se explica que el único partido que ha gobernado de forma ininterrumpida Andalucía desde 1978 hasta enero de 2019 no consiguiera situar a nuestra comunidad en el top ten de las regiones más desarrolladas de España y Europa?

Tan sólo han hecho falta dos años para que Andalucía sea líder en creación de empresas y autónomos y en creación de empleo, superando a la comunidad catalana, pese a que el actual gobierno social-comunista favorezca a Cataluña y al País Vasco. Los números no mienten: la evolución interanual de creación de empresas se ha disparado en Andalucía. Todo el que me conoce siempre me ha escuchado decir que la única fórmula que existe para crear empleo se llama empresa y lo más importante es su capital humano. No hay más truco que crear las condiciones idóneas para que las empresas tengan facilidades administrativas, ventajas fiscales y promoción desde las administraciones. ¡Por fin! Andalucía lidera un ranking que no sea el de la lacra del paro. Hechos, no palabras.