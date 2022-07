La indiscreción política de Podemos

Con la que está cayendo no entiendo cómo nuestros políticos no aprenden. Me refiero a la poca discreción de Irene Montero en su último viaje a Nueva York. Una foto que ha dado la vuelta al mundo y con razón. Una instantánea en mitad de Times Square con tono 'influencer' con una compañía poco ejemplar. Sobre todo, si sale Isa Serra que les recuerdo que fue condenada a 19 meses de cárcel por un delito de atentado y lesiones leves en una protesta contra un desahucio. Claro, si ha pasado esto ¿cómo se extraña la señora Montero que le pidan explicaciones? No entiendo la imprudencia y más sabiendo que la oposición va a destajo contra la coalición. Tampoco entiendo cómo sus asesores (que por cierto son más de 800 los que tiene el Gobierno) permiten una foto así, mientras nos están pegando tirones de orejas con los datos económicos y la gente sin poder llegar a fin de mes por la inflación. La frase "políticamente correcto" ha quedado desacreditada. Imágenes que mosquean a la sociedad. También ocurrió con Díaz Ayuso cuando fue a Miami y lo justificó al detalle con una agenda que ni el propio Biden. Lo gracioso es que unos y otros aprovechan cualquier escape de protocolo para darse "zascas" sin aprender de los errores del contrario. Pero claro, todo viene por algo. Lo digo en tono irónico. Me refiero a las palabras del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, afirmando que hay "poderes ocultos" que atacan a Sánchez. En parte, lleva razón y les digo quién es. Sus propios compañeros de los sillones del Consejo de Ministros. Cada semana es una historia, la pasada con la masacre en la valla de Melilla y esta con el aumento en gasto en Defensa. Buen verano les espera a los socialistas, aunque intenten desde Ferraz ocultarlo con una buena campaña en redes sociales aplaudiendo la buena gestión que está haciendo el Ejecutivo. Fíjense que hasta ministros sosegados y calmados salen a la palestra sobre la coalición. La última Margarita Robles cuestionando la presidencia de Podemos en el Gobierno. Un sinfín de "tomas y dacas" que se ha convertido en rutinario. Lo único que creo es que Pedro Sánchez gobernaría mejor solo buscando acuerdos con la oposición. Seguro que dormiría mejor en su colchón que cambió a la salida de Rajoy.