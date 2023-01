La precampaña de la precampaña

Ha sido iniciar el año electoral y coger relevancia las infraestructuras. Hay que poner primeras piedras, licitar proyectos, presentar planes, visitar obras e inaugurar cosas para comenzar a rentabilizarlas políticamente antes de que la Ley Electoral diga que hasta aquí. Está claro que Marifrán Carazo, candidata del PP, explotará su gestión en la Consejería de Fomento como el otro día en su visita a las obras de compensación del eje Arabial-Palencia. Su ejecutivo, además, ha sacado ahora a información pública el plan de transporte del Área Metropolitana. ¿Pero todo vale? El Ayuntamiento de Loja acaba de decir esta semana que no le gusta la Variante del AVE porque Adif les mandó una infografía... Cuando desde hace más de diez años que se sabe que irá por ahí y de esa forma. Piden como contraprestación un saco de ayudas que, si no las dan, serán carne de crítica electoral. Luego, que si no hay billetes de AVE por agravio pero que si se rasca un poco se ve que es porque Renfe va a abrir la estación de Antequera. Ahora. Si todo se hiciera a tiempo... Pero no, en elecciones cualquier cosa puede ser utilizada en contra suya. Compren palomitas. Se viene.