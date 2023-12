No es soterrar, es integrar

Esto que ha salido esta semana sobre el soterramiento del tren tiene su cosa. De entrada, el documento que ha llegado a los medios de comunicación está capado, le faltan páginas, dando la impresión de que quien tuviera interés en hacerlo público quería mostrar lo que le interesaba, y a lo mejor no los detalles. Al parecer, no había presupuesto pero sí mapas. Algo más que ver un render, datos, que no está mal. Por otro lado, el documento tiene fecha de marzo de este año, cuando en el Ayuntamiento gobernaba el PSOE, que por el motivo que fuera no quiso hacerlo público, aunque hubo quien lo vio en privado. Sea como fuere, de nuevo hay cisma entre instituciones por la integración del tren en la capital. Sí, integración, porque no es solo soterramiento. El debate no va solo de tapar las vías junto al estadio de La Juventud. No, es más ambicioso porque es un doble soterramiento, ahí y en La Chana camino de Maracena, que parece que nadie habla de ello y encarece bastante el proyecto, que abarca también Atarfe e incluso Albolote. Ver cómo se unirán las vías de Moreda y Antequera definirá cómo se soterra. Y cuánto cuesta.