Junta-Gobierno central: es hora de hablar

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, aprovechó el Foro Joly del pasado viernes para lanzar el mensaje de que Pedro Sánchez recibirá en breve al presidente de la Junta de Andalucía, el popular Juanma Moreno. Los ciudadanos andaluces no esperamos menos, pues son ya tres las cartas que Moreno ha enviado a La Moncloa solicitando un encuentro para tratar los muchos problemas que tiene Andalucía y ante los que, como es lógico, el presidente del Gobierno de España no puede permanecer impasible.

Calvo tiró de reproches y recordó las veces que presidentes centrales populares no recibieron a presidentes socialistas andaluces, lo cual no debería ser ninguna excusa para que se repitan comportamientos que van en contra de las mínimas normas de cortesía institucional. Pero más allá de lo protocolario, es necesario que las administraciones central y andaluza inicien un diálogo para tratar los asuntos atascados, entre ellos, la financiación autonómica, cuyo actual modelo es claramente nocivo para nuestra comunidad.

Por su parte, también sería exigible al presidente de la Junta que no caiga en la tentación de usar Andalucía como una trinchera desde la que el Partido Popular pueda lanzar sus ataques al Ejecutivo socialista. Andalucía no puede estar al servicio de los intereses del PP, como tampoco puede ser ninguneada por el hecho de que sus presidente sea popular. Esto lo deberían tener muy claro las dos administraciones y empezar un diálogo que, como decíamos, debe sobrepasar lo protocolario para convertirse en una herramienta con la que poder impulsar políticas activas con las que mejorar la vida de los ciudadanos andaluces. Lo contrario sólo servirá para aumentar la sospecha de que los políticos usan las instituciones en su propio interés y no en el de los ciudadanos, algo impropio de una democracia avanzada.