Toca votar

Hoy toca ir a votar. Y toca hacerlo pensando en la realidad más próxima: la de nuestra ciudad y la de los problemas que más afectan a nuestro día a día, sean estos la limpieza de las calles, la regulación del turismo para que sea una solución y no un problema o el acceso de los jóvenes a la vivienda. En Andalucía las elecciones de hoy son exclusivamente locales. No se examinan Pedro Sánchez como presidente del Gobierno ni Alberto Núñez Feijóo como aspirante del PP. Tampoco se trata de revalidar o censurar la política que lleva al frente de la Junta Juanma Moreno. Sentado esto, que es lo que da carácter e importancia a esta jornada electoral, es inevitable que a la hora de acudir a las urnas pesen en el ánimo del elector otras consideraciones que escapan a lo más cercano. Sería absurdo pretender que los temas nacionales que están todos los días en discusión queden totalmente soslayados. Sobre todo, si se tienen en cuenta los derroteros por los que ha transcurrido la campaña y el protagonismo que en ella han tenido los dirigentes nacionales. La política en España transcurre en medio de un ruido y una crispación que le resta efectividad. Pero sus ecos se trasladan a otros ámbitos, de suyo mucho más relajados, como es el municipal. Cada ciudadano decidirá hoy cómo resuelve la ecuación entre lo nacional y lo local. Y, como siempre en democracia, su juicio será inapelable. Pero las personas que resulten elegidas hoy para ocupar las alcaldías y los gobiernos locales serán las encargadas de gestionar los asuntos que están en la calle, no los que están en Madrid o en otros ámbitos. Olvidarlo es, de alguna forma, alterar el sentido de unas elecciones en las que lo de verdad trascedente, como en todas las anteriores y las que vengan, es que los ciudadanos ejerzan su derecho y su deber votando.